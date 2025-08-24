Secciones
Encuesta Criteria: Kast queda primero y tanto él como Matthei le ganarían a Jara en el balotaje

La Encuesta Criteria mostró que José Antonio Kast subió un punto respecto de la anterior medición, mientras que Jeannette Jara cayó dos puntos.

Juan Pablo Ernst
El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, pasó a liderar las preferencias para ganar las Elecciones Presidenciales 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Criteria correspondiente a la tercera semana de agosto.

De acuerdo con el estudio, realizado entre el 19 y 21 de este mes, Kast subió un punto respecto de la anterior medición y llegó a un 30% en las menciones espontáneas, alcanzando al primer lugar de las preferencias, en tanto que la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, tuvo una baja de dos puntos y quedó segunda, con 28%.

En cuando a la postulante a La Moneda por Chile Vamos, Evelyn Matthei, tuvo una caída de un punto y se mantiene en el tercer lugar, con un 14%.

Johannes Kaiser no registró variaciones en el apoyo y permanece en el cuarto lugar con 7%, junto a Franco Parisi, quien subió tres puntos respecto del sondeo anterior. Por su parte, Marco Enríquez-Ominami alcanzó un 2%; mientras que Harold Mayne-Nicholls llegó al 1%, en tanto que Eduardo Artés no tuvo menciones espontáneas en esta medición.

La Encuesta Criteria apunta que Kast y Matthei le ganarían a Jara en la segunda vuelta

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos en las Elecciones Presidenciales 2025, tendría que producirse un balotaje, el que se llevaría a cabo el 14 de diciembre.

Puestos en este escenario, los consultados por la Encuesta Criteria dejaron ver que en una eventual segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, el republicano se impondría con el 50% de las preferencias, frente a un 32% de la ex ministra del Trabajo. Un 18% dijo que votaría nulo o blanco.

Si, en cambio, llegaran al balotaje Evelyn Matthei y Jeannette Jara, la ex alcaldesa de Providencia alcanzaría un 42% de los votos, frente al 32% de la candidata oficialista y un 26% de votos nulos o blancos.

