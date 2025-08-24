Encuesta Criteria: Kast queda primero y tanto él como Matthei le ganarían a Jara en el balotaje

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, pasó a liderar las preferencias para ganar las Elecciones Presidenciales 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Criteria correspondiente a la tercera semana de agosto.

De acuerdo con el estudio, realizado entre el 19 y 21 de este mes, Kast subió un punto respecto de la anterior medición y llegó a un 30% en las menciones espontáneas, alcanzando al primer lugar de las preferencias, en tanto que la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, tuvo una baja de dos puntos y quedó segunda, con 28%.

En cuando a la postulante a La Moneda por Chile Vamos, Evelyn Matthei, tuvo una caída de un punto y se mantiene en el tercer lugar, con un 14%.

Johannes Kaiser no registró variaciones en el apoyo y permanece en el cuarto lugar con 7%, junto a Franco Parisi, quien subió tres puntos respecto del sondeo anterior. Por su parte, Marco Enríquez-Ominami alcanzó un 2%; mientras que Harold Mayne-Nicholls llegó al 1%, en tanto que Eduardo Artés no tuvo menciones espontáneas en esta medición.

La Encuesta Criteria apunta que Kast y Matthei le ganarían a Jara en la segunda vuelta

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos en las Elecciones Presidenciales 2025, tendría que producirse un balotaje, el que se llevaría a cabo el 14 de diciembre.

Puestos en este escenario, los consultados por la Encuesta Criteria dejaron ver que en una eventual segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, el republicano se impondría con el 50% de las preferencias, frente a un 32% de la ex ministra del Trabajo. Un 18% dijo que votaría nulo o blanco.

Si, en cambio, llegaran al balotaje Evelyn Matthei y Jeannette Jara, la ex alcaldesa de Providencia alcanzaría un 42% de los votos, frente al 32% de la candidata oficialista y un 26% de votos nulos o blancos.