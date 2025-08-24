Matthei suma aportes de Juan Sutil y Sebastián Piñera Morel: campaña ya supera los $200 millones en donaciones

Hasta la fecha, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos ha recaudado $213.890.724 para su campaña.

El viernes de esta semana el Servicio Electoral publicó una nueva actualización de los aportes económicos hacia las campañas presidenciales.

Como Evelyn Matthei fue la única que inscribió su precandidatura previo al 18 de agosto —fecha de la inscripción a primera vuelta— sus aportes son los únicos que figuran en el reporte del órgano electoral.

Sin perjuicio de esto, durante las próximas semanas las otras candidaturas podrán recibir aportes por medio del canal del Servel.

En la nueva actualización de los datos, correspondientes a la semana del 18 de agosto, destacan los aportes de Juan Sutil y Sebastián Piñera.

Los aportes

El primero, que hace dos semanas asumió como líder del equipo estratégico de la candidata, realizó tres aportes durante esta semana.

El primero, registrado el martes 19 de agosto, fue por el monto de $1.000.000. Los otros dos fueron recepcionados el miércoles 20, ambos de $5.000.000. En total, $11.000.000 fueron donados por el ex presidente de la CPC a la campaña.

Sebastián Piñera Morel, hijo mayor del fallecido ex presidente, también hizo lo propio realizando dos donaciones.

También registradas el miércoles 20, ambos aportes suman el total de $7.000.000, siendo una por $2.000.000 y otra por $5.000.000.

El hermano de la candidata, Fernando Matthei Fornet, que se desempeña como administrador de cuentas de la candidata, aportó $1.000.000.

