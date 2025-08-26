La defensa de La Moneda a la consulta indígena: “Esperamos que la vocación política del pueblo mapuche prime”

A pesar de los llamados del Gobierno y parte de la oposición para continuar con el proceso, comunidades aseguraron que “carece de legitimidad”.

La Moneda salió en defensa de la consulta indígena para un nuevo sistema de tierras, como parte de las propuestas de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, luego que representantes de pueblos originarios, como Elisa Loncon, expresaran sus reparos a la iniciativa.

Al respecto, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, instó a seguir adelante con el proceso e hizo un llamado al pueblo mapuche a no restarse de la instancia.

“Es esperable que en esta fase de planificación, cuando nos ponemos de acuerdo con las comunidades en cómo vamos a dialogar, se puedan producir fricciones, suspicacias y desconfianzas, y es propio de una zona que es muy compleja y por lo cual nosotros permanentemente hemos persistido en el diálogo”, declaró la autoridad.

El subsecretario del Interior indicó a radio Cooperativa que “jamás hemos pensado que un proceso de consulta iba a ser algo fácil, simple o que no iba a tener complicaciones. Esperamos que la vocación política histórica del pueblo mapuche prime y pueda llevarse a cabo la conversación sobre el fondo de la propuesta”.

La postura del Gobierno fue respaldada por la oposición, donde el senador José García Ruminot (RN) dejó en claro que “con los ajustes que sean necesarios, la consulta indígena tiene que llevarse a cabo”.

“Lo que más me piden en las comunidades es que no quieren más títulos colectivos; quieren títulos individuales de dominio. Entonces, hay quienes se oponen a ese tipo de medidas que, sin embargo, tienen un consenso enorme y son muy muy mayoritarias, tienen un respaldo muy mayoritario en las comunidades. ¿Cómo evito yo que eso se imponga? Impidiendo que se desarrolle la consulta indígena”, argumentó el legislador.

Sin embargo, representantes del mundo mapuche, como Ana Llao, consejera ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), y el werken de los territorios de Purén, Max Reuka, reiteraron su rechazo al proceso.

“En la última semana se ha reflejado en todos los territorios el rechazo total de esta consulta y su contenido, que carecen de legitimidad. Este proceso ha sido interrumpido y no se ha dejado a los operadores del Gobierno que lleven adelante la consulta, ya que esta consulta es de mala fe y lo único que busca es poner fin a la legítima restitución territorial”, expresó Reuka.