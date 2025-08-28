El dilema de Chile Vamos: ¿integrar o no un eventual gobierno de Kast?

En Chile Vamos, entre la preocupación por las encuestas y los descuelgues de Matthei hacia Kast ya ronda la pregunta en la interna sobre cómo sería la eventual integración de un gobierno republicano.

“Nosotros no vamos a andar buscando cuadros políticos ni cuotas de partidos políticos. Tal como lo ha dicho José Antonio Kast, en público y en privado, nosotros vamos a buscar a las mejores personas”.

Con esas palabras el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó un tema incómodo que se ha posicionado en el debate: con quiénes gobernaría José Antonio Kast en caso de llegar a ser gobierno.

La pregunta, a pesar de incomodar a republicanos y a Chile Vamos, se hace cada vez más presente al considerar que Kast es el mejor posicionado en las encuestas (y Evelyn Matthei marcha tercera, muy lejos del republicano y Jeannette Jara) y sólo restan dos meses y medio para la segunda vuelta.

Desde el comando de Matthei se han encargado en ser claros en asegurar que a pesar de que apoyarían a Kast en segunda vuelta, no prestarán a sus equipos técnicos para un eventual gobierno liderado por Kast.

Así lo hizo ver Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional (RN). “(Kast) tendrá que recurrir a los cuadros de Kaiser y del Partido Social Cristiano” en caso de ganar la presidencial, advirtió el timonel RN.

Las palabras de Galilea no fueron al azar. En Chile Vamos, entre la preocupación por las encuestas y los descuelgues de Matthei hacia Kast ya ronda la pregunta en la interna sobre cómo sería la eventual integración de un gobierno republicano.

De hecho, en atención a esa disyuntiva, es que el comando de Matthei ha reforzado la línea de que Chile Vamos es el sector que tiene a los mejores técnicos, los mejores equipos y el único proyecto político capaz de dar gobernabilidad.

Algo de eso se dejó ver en la nueva arremetida del comando de Matthei contra la propuesta previsional de Kast, la cual fue cuestionada por la imposibilidad de ser financiada.

Desde el comando comentan que la idea es poner énfasis que por “muy grandilocuentes” que sean las propuestas de Kast —calificativo que se hace a raíz de los nombres que reciben las medidas que ha ofrecido el republicano— muchas son difíciles, o derechamente imposibles, de implementarlas. Por el contrario, el programa de Matthei, dicen en su comando, apunta a un camino de acuerdos y realismo político.

Qué hay tras el debate interno por integración de eventual gobierno de Kast

Las declaraciones de Galilea causaron variadas reacciones. Por un lado, molestó que hablara sobre la integración de un gobierno futuro de Kast, puesto que entrelíneas se transparenta que ese escenario ya se maneja en la interna de Chile Vamos. Pero por otro, abrió la conversación sobre el rol que tendría la coalición en caso de que la derecha sea la vencedora, pero con otro proyecto político.

En ese sentido, las palabras del timonel RN sorprendieron en alguna medida debido a que se da por sentado que uno de los liderazgos que sería convocado por Kast en un eventual mandato es precisamente el de Galilea.

El senador no va a la reelección ni en el Congreso ni en su partido y, además, tiene una relación personal con Kast: tienen hijos casados. Dichos factores son los que hacen especular un eventual desembarco de Galilea en una administración republicana.

Por otro lado, en la interna de Chile Vamos se ha comentado por estos días que los republicanos, al ser un proyecto relativamente nuevo, no tiene la capacidad para colmar todo el aparato del estado. Algo similar a lo que le pasó al Frente Amplio en el inicio del actual Gobierno.

Eso, dicen en la coalición, es algo atractivo a la hora de pensar en que varios cuadros querrán participar nuevamente del Ejecutivo.

De hecho, esa sería la razón de que varios nombres vinculados históricamente a Chile Vamos —como Germán Codina o Bernardo Fontaine— se hayan integrado al comando de Kast previniendo una victoria del republicano.

Más allá de los ministros y subsecretarios, el Ejecutivo debe nombrar, seremis; delegados regionales, jefes de servicios, entre otros nombramientos. Y los republicanos, al igual que sus socios del Partido Nacional Libertario y Social Cristiano, no tienen grandes liderazgos regionales e incluso nacionales, sino que se limitan a tener varios gestionadores y militantes.

Sobre este debate, en entrevista con EL DÍNAMO, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, comentó que “si tenemos que tomar una decisión así, hay que pasar por el Consejo General del Partido, el órgano superior que tiene 100 militantes de Arica a Punta Arenas. Hace cuatro años, cuando discutimos frente a los candidatos Boric y Kast, se optó por apoyar a Kast y no ser parte del gobierno. Este año tendremos que ver qué ocurre, pero nuestra apuesta es que sea Matthei quien esté en segunda vuelta”.