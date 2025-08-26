Ex alcalde Germán Codina se suma a comando de José Antonio Kast

Codina dejó la municipalidad de Puente Alto en medio de la investigación de Contraloría por una serie de irregularidades, entre las que destaca intervención electoral en favor de Karla Rubilar.

Germán Codina, ex alcalde de Puente Alto y otrora militante de Renovación Nacional, anunció su incorporación al comando presidencial de José Antonio Kast.

El otrora jefe comunal fue quien ratificó su llegada al equipo del líder republicano a La Segunda, declarando que “los chilenos quieren un cambio de timón hoy, y José Antonio Kast es quien yo creo que mejor representa ese camino que Chile necesita”.

“No solo manifiesto mi apoyo a José Antonio Kast, sino que desde hoy me sumo a su equipo para trabajar en el plan de gobierno de emergencia y contribuir desde mi experiencia”, argumentó.

En esta línea, Germán Codina salió al paso de las declaraciones del senador Rodrigo Galilea, timonel de RN, quien cuestionó una eventual inclusión de la colectividad a un gobierno de Kast.

“El adversario no está de este lado, el adversario no es Kast, no es Matthei, Parisi ni Kaiser. El verdadero adversario es la continuidad que quiere tener este gobierno con su candidata”, expresó Codina, en alusión a Jeannette Jara.

La salida de Germán Codina de la municipalidad de Puente Alto estuvo marcado por la investigación que lleva adelante la Contraloría por irregularidades, donde destaca el uso de $130 millones gastados en un resort y acciones de intervención electoral a favor de Karla Rubilar, quien perdió las elecciones ante Matías Toledo.