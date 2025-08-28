Tambalea su candidatura a diputado: ¿Qué sigue para Daniel Jadue tras ser ratificado como “acusado”?

La parte querellante anunció que impugnará la candidatura de Jadue ante el Servel, cuyo plazo para hacerlo vence justamente este jueves.

El 3° Juzgado de Garantía de Santiago ratificó este jueves la calidad de acusado que tiene Daniel Jadue en el marco de la investigación del Caso Farmacias Populares, lo cual deja al militante del PC en un complejo escenario de cara a su candidatura a diputado.

La jueza Paulina Moya rechazó la solicitud que presentó la defensa del ex alcalde de Recoleta de reabrir la investigación y reagendó para el 8 de octubre la audiencia de preparación del juicio oral.

En este marco, la Fiscalía Regional Centro Norte pide una pena de 18 años de cárcel por su presunta autoría en los delitos de fraude reiterado, estafa, cohecho y un delito concursal.

Tambalea la candidatura a diputado de Daniel Jadue

Luego de que el tribunal ratificara su condición de acusado, donde arriesga una condena a pena aflictiva (más de tres años y un día) su derecho a voto quedaría suspendido, por lo que no podría ser candidato a diputado.

De hecho, este 28 de agosto se cierra el plazo de reclamación al padrón electoral auditado que abrió el Servel para las Elecciones Parlamentarias de noviembre.

En este sentido, el abogado querellante de la causa, Christian Espejo, anunció que impugnará la candidatura de Daniel Jadue.

“Lo que hoy día sí quedó firme es que se cerró la investigación y por otra parte que la calidad de acusado de todos los formalizados en este caso se mantiene. Y esto a nosotros nos conlleva como querellantes, que sí tenemos la facultad, una cosa que no tiene el Ministerio Público, de oficiar al Servel, para el efecto de que pueda generarse en este momento la inhabilidad del señor Jadue para ser candidato“, expresó Espejo.

Lo anterior, debido a que el artículo 16 de la Constitución establece que el derecho de sufragio se suspende “por encontrarse acusado por delito que merezca pena aflictiva”.

En caso de que la candidatura de Jadue no tenga luz verde, sería un duro golpe para el Partido Comunista en uno de sus “bastiones”, como lo es el distrito 9 (Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca), ya que no podrán inscribir otra candidatura para reemplazarlo.