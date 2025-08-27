Las razones de RN para oficiar al Servel por pedido de Lautaro Carmona para reunirse con Fiscalía Nacional

La bancada de diputados de Renovación Nacional anunció la presentación de un oficio al Servicio Electoral (Servel), luego que se conociera la solicitud de audiencia de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, para concretar un encuentro con el jefe de la Fiscalía Nacional, Ángel Valencia.

El requerimiento, presentado por Frank Sauerbaum y Carla Morales (subjefa) apunta a una eventual intervención indebida de Carmona ante el Ministerio Público, en el marco de la investigación judicial que enfrenta Daniel Jadue.

Para los parlamentarios, el hecho que el timonel del PC quiera expresar su preocupación por la situación procesal de Jadue, actual candidato a la Cámara de Diputados, “resulta totalmente inapropiada a la luz del rango de autonomía constitucional que posee el Ministerio Público”, dado que ni él ni su colectividad son intervinientes en el caso.

Para la bancada RN, el actuar de Carmona contraviene el mandato legal de los partidos políticos de respetar la institucionalidad democrática, e intentaría ejercer “una influencia ajena a sus funciones” sobre una institución autónoma como el Ministerio Público. Más aún —advierten— cuando su colectividad tiene presencia parlamentaria que incide en la designación de fiscales.

“No se trata de una exageración ni de una cuestión baladí si tenemos a la vista que en los procesos de designación y remoción de las máximas autoridades del Ministerio Público participa el Congreso Nacional”, afirman los legisladores.

Por ello, la bancada solicitó al Servel evaluar si la conducta del presidente del PC vulnera la Ley N°18.603, que regula el actuar de los partidos políticos, o la Ley N°18.700 sobre votaciones populares y campañas electorales. En ambos casos, el organismo puede aplicar sanciones o multas tanto al partido como al propio candidato.

“Lo ocurrido es grave y no puede pasar inadvertido en medio de un proceso electoral donde se juega la legitimidad del Estado de Derecho y la autonomía de nuestras instituciones”, concluyeron.