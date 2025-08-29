Los Coloma y los Kast: las familias que buscan consolidar su presencia en el Congreso 

Hijos y hermanos de actuales parlamentarios y un candidato a la Presidencia buscan también acceder a un espacio de poder postulando a la Cámara de Diputados.

Tres candidatos de apellido Kast y dos Coloma aparecen en la nómina de candidatos a la elección parlamentaria 2025.

Pese a ir en pactos y por partidos diferentes, los cinco aspirantes al Parlamento tienen varias cosas en común: son de derecha, opositores al Gobierno de Gabriel Boric; tres de ellos están embarcados en su primera carrera electoral; y todos son familiares de connotadas figuras de la política criolla.

El que ha causado más revuelo de este grupo de aspirantes al Congreso es el hijo de José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Replicano.

Del mismo nombre, José Antonio Kast Adriasola competirá por el siempre complejo Distrito 10 bajo la lista que compone el partido fundado por su padre, junto a los Nacional Libertarios y Social Cristiano.

Ante las críticas hechas por personeros del oficialismo —que dicen relación con la “falta de mérito” del candidato para postularse al Congreso—, Kast salió a defender a su hijo, apuntando a que no se le está designando en un cargo del Ejecutivo, sino que va a una elección popular.

“Se le está presentando a la ciudadanía un nombre de una persona, mi hijo, que tiene una vocación política”, sostuvo el abanderado.

Y añadió a su defensa: “Es una persona que tiene vocación, que tiene un desafío enorme que enfrentar en un distrito que no es fácil y espero que le vaya muy bien, igual que a los otros candidatos que llevamos ahí”.

Kast Adriasola, en todo caso, no es el único candidato con ese apellido que va a la elección. Tomás (D-23) y Bárbara Kast (D-21), ambos hermanos del senador Felipe Kast, buscarán un escaño en la Cámara de Diputados por la lista de Chile Vamos en cupo Evópoli.

Ambos, a su vez, son hijos del fallecido Miguel Kast, hermano mayor de José Antonio. Por ende, sobrinos del abanderado republicano.

En diálogo con EL DÍNAMO, Bárbara Kast defiende su candidatura apuntando a que “cada persona tiene que ser evaluada por sus propios méritos” y que su candidatura nace “de un compromiso y recorrido político propio”.

“Espero aportar a la región del Biobío tanto como lo pudo haber hecho mi hermano Felipe”, dice Bárbara.

Consultada respecto a la preponderancia que ha tomado el apellido Kast en la política nacional, la aspirante a la Cámara sostiene que “el apellido, como en cualquier historia familiar, puede generar opiniones muy distintas, pero lo importante es que eso no define mi trabajo, lo que me define es la manera que me relaciono con la gente, mi cercanía y mi vocación social “.

Y añade: “Si el apellido me abre puertas para poder conversar, lo tomo con humildad, y si esto genera críticas, lo enfrentaré con más trabajo y más transparencia”.

Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, también defendió la candidatura de los hermanos Kast. En entrevista con EL DÍNAMO, Santa Cruz argumentó que ambos “son fundadores del partido y tienen una larga trayectoria dentro del partido y en política también”.

“Tienen mérito propio para ser candidatos por su cuenta. Eso es lo que nosotros recogemos y valoramos su disposición a competir, porque nadie tiene la carrera ganada independiente de dónde venga”, acotó.

Los Coloma

Otra familia que busca consolidar (o mantener) su presencia en el Congreso es la Coloma.

Actualmente, el patriarca de la familia, Juan Antonio Coloma Correa, está finalizando su segundo período constitucional como senador por el Maule, quedando imposibilitado de ir a la reelección.

Por lo mismo, quien buscará llenar su espacio en la misma circunscripción será su hijo mayor, Juan Antonio Coloma Álamos, también secretario general de la UDI y actual diputado por el Distrito 14.

Y la intención es que en ese distrito salga electo Jaime Coloma Álamos, hermano del diputado, hijo del senador.

Antes, Jaime ya había intentado participado por un cargo de elección popular , también por el gremialismo. Se trató de la elección de convencionales constituyentes de 2021, no resultando electo el menor de los Coloma.

EL DÍNAMO se puso en contacto con el candidato UDI para saber sus impresiones respecto a las críticas que se le han hecho a su candidatura y a la de su hermano, pero no obtuvo respuesta.