Panel Ciudadano UDD: Kast sigue liderando y amplía su ventaja sobre Jara en carrera presidencial

Las Elecciones Presidenciales 2025 se acercan a pasos agigantados, y en este contexto, se dio a conocer una nueva edición del sondeo de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD), que reveló que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, sigue liderando la intención de voto y amplió su ventaja sobre Jeannette Jara.

Según la encuesta, el candidato republicano se mantiene con el 28% de las preferencias, seguido de la representante del oficialismo, que marcó el 24%, lo que significa el descenso de un punto con respecto a la entrega anterior.

Más atrás, la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se ubica en la tercera posición con el 14% de las preferencias. El abanderado del PDG, Franco Parisi, figura en el cuarto puesto con 10%, mientras que el candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, está quinto con 7%.

En cuanto a los candidatos independientes, Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls regsitran un 2%. Eduardo Artés, en tanto, obtiene un 0% en intención de voto.

Los posibles escenarios en una eventual segunda vuelta

Por otro lado, Panel Ciudadano UDD abordó los posibles escenarios que se darían en el balotaje, y en caso de que José Antonio Kast y Jeannette Jara lleguen a segunda vuelta, el republicano se impondría con un 46%, muy por encima de la militante del PC, que obtendría 31%. En este marco, el 23% se muestra indeciso o votaría nulo.

La ex ministra del Trabajo en un eventual cruce con Evelyn Matthei en segunda vuelta afrontaría el mismo escenario. Lo anterior, debido a que solo obtiene un 29% de preferencias, frente al 45% de la ex alcaldesa de Providencia. Si este fuera el balotaje, un 26% se manifiesta indeciso o no votaría.