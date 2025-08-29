Encuesta Black & White: Jara ganaría en primera vuelta pero perdería ante Kast y Matthei en el balotaje

Un complejo escenario es el que viviría Jeannette Jara en las Elecciones Presidenciales 2025, según dio a conocer la Encuesta Black & White en su más reciente edición.
Dicho estudio consignó que la candidata oficialista aumentó en dos puntos las preferencias, liderando la carrera a La Moneda en la primera vuelta con 32%.
Completamente opuesto es lo que registró José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano que a diferencia de la semana pasada, retrocedió en cinco puntos, logrando un 30% de las preferencias. Evelyn Matthei, por su parte, subió un punto y registró un 15%.
Más atrás quedó Johannes Kaiser (11%), Franco Parisi (4%), Harold Mayne-Nichols (2%), Marco Enríquez-Ominami (2%) y Eduardo Artés (1%).
El escenario del balotaje para Jara, según Black & White
Pese al liderazgo que obtendría en primera vuelta, Jeannette Jara no correría la misma suerte en el balotaje, según dio a conocer la Encuesta Black & White.
En el caso de enfrentarse a José Antonio Kast, la militante del PC obtendría un 38% y perdería contra un 53% del republicano. En el caso de llegar a segunda vuelta con Evelyn Matthei, la ex ministra llegaría a un 36% contra un 50%.
Si el balotaje fuera entre el republicano y la postulante de Chile Vamos, el primero ganaría con un 53% frente a un 38%.