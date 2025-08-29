Encuesta Black & White: Jara ganaría en primera vuelta pero perdería ante Kast y Matthei en el balotaje

Si bien la candidata oficialista logra liderar frente a sus rivales electorales, en una eventual segunda vuelta no hay escenario en el que gane.

Un complejo escenario es el que viviría Jeannette Jara en las Elecciones Presidenciales 2025, según dio a conocer la Encuesta Black & White en su más reciente edición.

Dicho estudio consignó que la candidata oficialista aumentó en dos puntos las preferencias, liderando la carrera a La Moneda en la primera vuelta con 32%.

Completamente opuesto es lo que registró José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano que a diferencia de la semana pasada, retrocedió en cinco puntos, logrando un 30% de las preferencias. Evelyn Matthei, por su parte, subió un punto y registró un 15%.

Más atrás quedó Johannes Kaiser (11%), Franco Parisi (4%), Harold Mayne-Nichols (2%), Marco Enríquez-Ominami (2%) y Eduardo Artés (1%).

El escenario del balotaje para Jara, según Black & White

Pese al liderazgo que obtendría en primera vuelta, Jeannette Jara no correría la misma suerte en el balotaje, según dio a conocer la Encuesta Black & White.

En el caso de enfrentarse a José Antonio Kast, la militante del PC obtendría un 38% y perdería contra un 53% del republicano. En el caso de llegar a segunda vuelta con Evelyn Matthei, la ex ministra llegaría a un 36% contra un 50%.

Si el balotaje fuera entre el republicano y la postulante de Chile Vamos, el primero ganaría con un 53% frente a un 38%.