Recordando al Rechazo y apelando al piñerismo: Matthei relanza su campaña presidencial

Secundada por la familia Piñera-Morel y ex ministros, Matthei apeló al triunfo del Rechazo para apostar por su victoria en las urnas.

Evelyn Matthei concretó en Las Condes el relanzamiento de su campaña presidencial como abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, en una ceremonia marcada por sus guiños al piñerismo.

Esto, ya que la ex alcaldesa de Providencia estuvo flanqueada por Cecilia Morel, Pablo Piñera y varios ex ministros como Alfredo Moreno, Enrique Paris y Jaime Mañalich, a quienes se sumó Ximena Rincón (Demócratas).

En la oportunidad, Matthei presentó su nuevo slogan de campaña, Chile: un solo equipo.

“Quisimos esperar el primer día de septiembre, mes de la Patria para lanzar esta campaña, porque hoy nos reunimos bajo una misma bandera, una única bandera, la bandera de Chile”, expresó la candidata presidencial.

En esta línea, recalcó que “en los meses que vienen nos jugamos el sueño de volver a vivir en paz, sin extremismos ni soluciones simplistas. Tenemos la oportunidad histórica de retomar la senda del progreso, la misma que nos permitió recuperar la democracia, llegar a ser un país admirado en el mundo y construir acuerdos transversales, como los que alcanzamos durante los gobiernos de la Concertación y del ex presidente Sebastián Piñera”.

Evelyn Matthei aprovechó para destacar el apoyo de Chile Vamos y “también agradezco a Demócratas y Amarillos, quienes tomaron la difícil decisión de empezar a construir un nuevo ciclo virtuoso para el país. Su valentía y su coraje son un ejemplo para todas las personas que sueñan con un Chile seguro, grande y generoso”.

Matthei apela a los simpatizantes del Rechazo

Junto con ello, la candidata presidencial recordó la campaña del Rechazo y apeló a sus simpatizantes, sosteniendo que “este encuentro no solo coincide con el comienzo de la campaña del triunfo, sino también con la semana en que celebramos el gran triunfo del Rechazo. Hace tres años el 62% de los chilenos dijimos con claridad que no estábamos dispuestos a dividirnos. Esta semana celebramos esa gesta inolvidable en que con voz firme y clara dijimos: esta no. ¡Cómo olvidar ese momento de encuentro!“.

“Esta noche convoco a los que construyeron esa victoria a que me acompañen en esta campaña del triunfo. Lo haremos como un solo equipo”, precisó.

En la actividad tomó la palabra Cecilia Morel, quien declaró que “estando en tiempos de campaña, siempre es importante estar en contacto con las personas, y especialmente, seguir juntos trabajando hacia adelante, como lo habría hecho Sebastián en este momento”.

Consultada sobre la forma en que se traducirá el apoyo de la familia Piñera-Morel, la viuda del ex mandatario explicó que “yo creo que lo mismo que se aporta en cualquier campaña: nuestra presencia, nuestro ánimo, nuestro esfuerzo. Es el apoyo, el mismo que dan muchas personas, muchos ex ministros, muchas personas que trabajaron en el gobierno de Sebastián, quien convocó a amplios sectores, de derecha, centroderecha y realmente, convocó más allá incluso los límites de nuestro sector”.