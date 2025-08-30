El férreo rechazo de Evelyn Matthei a modificar reforma de pensiones: “No desarmemos los problemas que ya arreglamos”

“Nos demoramos 10 años en llegar a una ley de pensiones. Y resulta que ahora un extremo lo quiere desarmar y el otro también”, sostuvo en relación a una de las propuestas de Kast, conocida como Chao Préstamo.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, nuevamente manifestó su rechazo a modificar la reforma de pensiones que se promulgó en el actual gobierno.

Esto, a raíz de la propuesta Chao Préstamo, de la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, la cual ha generado diversas críticas, tanto en el oficialismo como en la oposición. Esto, debido a que busca terminar con el préstamo de 1,5% de cotización mensual al Estado que está incluido en la reforma previsional.

En este sentido, el comando de Evelyn Matthei instó a Kast a echar pie atrás a la iniciativa, e incluso la candidata durante un debate expresó que “seguir jugando con un tema que nos costó 10 años para llegar a un acuerdo, que finalmente se llegó a un acuerdo bastante amplio, a mí no me parece”.

Bajo este contexto, la abanderada de Chile Vamos sin nombrar directamente dicha propuesta, manifestó su oposición a intervenir la reforma.

La oposición de Evelyn Matthei a modificar la reforma de pensiones

En conversación con el medio El Pingüino, expuso que “nos demoramos más de 10 años en llegar a una ley de pensiones. Y resulta que ahora un extremo lo quiere desarmar y el otro extremo también lo quiere desarmar“.

A lo que agregó: “Y yo digo: no po si ya llegamos a un acuerdo. Mantengamos ese acuerdo y vamos a otros problemas que tenemos que solucionar, como las listas de espera, la gente que se está muriendo de cáncer porque no está recibiendo un tratamiento, los problemas de conectividad en Magallanes. Vamos arreglando los problemas que todavía nos quedan y no desarmemos los problemas que ya arreglamos”.

Por otro lado, en el marco de su estadía en la Región de Magallanes, Matthei dio detalles sobre su propuesta de creación de empleos, donde estima que 25 mil se generen en dicha zona austral.

Siguiendo en esa línea, la ex alcaldesa de Providencia dejó en evidencia su preocupación por el alza en la desocupación de las mujeres e hizo hincapié en las iniciativas que tienen como objetivo brindarles mayores oportunidades, tales como un subsidio monetario directo que permitirá a las madres decidir dónde cuidar a sus hijos mientras trabajan; y un incentivo de $200 mil al mes por seis meses para mujeres que consigan empleo formal.

“Chile necesita avances concretos. La seguridad es nuestra primera prioridad, pero también debemos combatir el desempleo, creando un millón de empleos, y reducir las listas de espera y terminar con las del cáncer”, sentenció la abanderada de Chile Vamos.