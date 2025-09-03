Joaquín Lavín Jr aseguró que eventual desafuero afectará “el escenario electoral” y apunta a Vodanovic

En su réplica ante la solicitud de desafuero, Joaquín Lavín Jr acusó una persecución tento contra el como de “los Lavín”.

El diputado Joaquín Lavín Jr, que este jueves enfrentará la audiencia en la que se debatirá su eventual desafuero, aseguró que en caso de que éste prospere “producirá una profunda e inmediata afectación del actual escenario electoral“.

El parlamentario ingresó la réplica al requerimiento de la Fiscalía a través de su defensa, en un documento en el que acusa la existencia de una persecución tanto contra él como de “los Lavín”.

Las acusaciones contra el parlamentario apuntan a que Joaquín Lavín León desarrolló una aplicación de mensajería y recopilación de datos políticos con recursos del Congreso Nacional, pese a que se empleó con fines electorales privados y, según el Ministerio Público, solo en este caso la defraudación ascendería a más de 93 millones de pesos.

La Fiscalía asegura que Lavín Jr implementó un mecanismo con el que cometió fraude al fisco tras instruir a todo su equipo de asesores parlamentarios que “destinaran su jornada laboral en el Congreso para ingresar y validar en la plataforma las bases de datos que eran proporcionadas por los candidatos UDI”.

También se le imputa que propició el despido de alrededor de 500 funcionarios desde la Municipalidad de Maipú durante la gestión de su esposa, Cathy Barriga, como alcaldesa.

La réplica de Lavín Jr a la Fiscalía por su eventual desafuero

A través de sus abogados Cristóbal Bonacic y Patricio Carvajal, el diputado Joaquín Lavín Jr ingresó ante la Corte de Apelaciones de Santiago la réplica al requerimiento de desafuero que realizó la Fiscalía.

En el documento de 102 páginas, la defensa de Lavín León aseveró que “resulta evidente que la solicitud de desafuero ha excedido los límites de un justo y racional proceso, pues se ha ampliado la imputación ya no solo al H. Diputado Lavín, sino que a los Lavín, pretendiendo transformar al servicio Socialtazk en un negocio familiar, donde los hermanos de nuestro representado se dedicarían a su comercialización; afirmación que en sí misma es falsa”.

El texto, al que accedió T13, plantea que “esta solicitud de desafuero, en caso de prosperar, producirá una profunda e inmediata afectación del actual escenario electoral; lo que solo puede justificarse, jurídicamente, si se ha tenido un especial celo por dar cabal cumplimiento al rigor de los requisitos constitucionales y legales para autorizar un desafuero”.

“También podríamos llamar esta técnica investigativa la pesca milagrosa, porque, a partir de algún hecho presuntamente delictivo que queda desvirtuado en la investigación, se van jalonando sucesivamente otros, que son supuestos hallazgos investigativos, para intentar salvar su desacierto inicial pescando algún hecho cualquiera de la secuencia resultante”, añade el documento.

Respecto de su supuesta intervención en la Municipalidad de Maipú, la réplica apunta que “el actual sr. alcalde (Tomás Vodanovic) ha realizado un importante esfuerzo comunicacional y económico para perseguir judicialmente a quienes tienen o han tenido un cargo de elección popular en la comuna precitada, y que, por cierto, no forman parte del conglomerado político al cual él pertenece“.

“El esfuerzo del actual alcalde queda en evidencia al analizar su querella, la cual se extiende a hechos respecto de los cuales no tiene legitimación activa”, agrega.

En cuanto a los despidos de funcionarios de Maipú durante la gestión de su señora, sostuvo: “¿Cuántos funcionarios despidió el actual alcalde Maipú al asumir el 28 de junio del año 2021?: 1.193 funcionarios (frente a los 490 que se imputan en esta causa)“.