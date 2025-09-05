Boric confirma reposición de multa en proyecto de voto obligatorio: “El Gobierno respalda el acuerdo”

El mandatario recalcó, al inicio del consejo de gabinete, que como Gobierno “respaldamos el acuerdo al que llegó” la ministra Lobos.

El presidente Gabriel Boric, al inicio del consejo de gabinete de este viernes, confirmó que presentarán una indicación para reponer la multa en el proyecto de voto obligatorio, luego de que haya sido rechazado en la Cámara de Diputados.

“Quiero decir de manera muy explícita que, como Gobierno, todos respaldamos el acuerdo al que llegó nuestra ministra Macarena Lobos, que hace un trabajo gigante en el Parlamento para llegar a acuerdo con diferentes voluntades, respecto al tema de el voto y lo que conlleva también la multa”, indicó.

El mandatario aseveró que “hay un debate que es totalmente legítimo, que es permanente en las diferentes sociedades, sobre si es que el voto debe ser obligatorio o voluntario y cuáles son los requisitos“.

“Pero el voto en Chile hoy día es obligatorio, y nosotros como Gobierno tenemos el deber de respetarlo y hacerlo respetar. Por lo tanto, vamos a ingresar las indicaciones que habilitan la discusión sobre la multa para los ciudadanos“, insistió Boric.

Además, confirmó que se presentará una reforma con la que buscarán “elevar” los requisitos que deben cumplir los extranjeros para acceder al derecho de sufragio. “Ingresaremos, y es parte del acuerdo, una reforma constitucional que eleva los requisitos para el sufragio de las personas extranjeras, porque tenemos la convicción de que el presidente de Chile lo deben elegir con prioridad los chilenos y chilenas“, dijo.

Por último, Boric reiteró que “este acuerdo supone que ambas iniciativas se tramiten de manera conjunta y sean despachadas de manera conjunta”.