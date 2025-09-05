Oficialismo y la DC llevan candidatura de Ximena Rincón al Tricel: qué dijo Demócratas

Según el oficialismo, la postulación de Ximena Rincón vulnera el artículo de la Constitución que limita a una la reelección consecutiva en el Senado.

Los partidos del oficialismo, junto con la Democracia Cristiana, presentaron este viernes un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), a través del cual impugnaron la candidatura senatorial de la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón.

De acuerdo con lo argumentado por el Partido Radical, el Partido Liberal, el Frente Amplio, junto al PPD, el PS, el PC y la DC, la postulación de Rincón al Senado vulnera el artículo 51 inciso tercero de la Constitución, que limita a una la reelección consecutiva en la Cámara Alta.

Según se planteó en el escrito que ingresó al Tricel el abogado Gabriel Osorio, la actual senadora ha desempeñado dicho cargo por dos períodos consecutivos, por lo que “no puede ser candidata para un tercer período”.

En el texto se señala que los partidos firmantes buscan “asegurar la plena aplicación y vigencia de la Constitución y así evitar tejer interpretaciones que dejen sin aplicación la Carta Política“.

Qué dijo Demócratas sobre la impugnación a candidatura de Rincón

Luego de dar a conocer su decisión de postular una vez más al Senado, tras argumentar que solo cumplió la mitad de su primer periodo pues renunció para asumir como ministra secretaria general de la Presidencia del segundo gobierno de Michelle Bachelet, la presidenta de Demócratas le pidió al Servel que se pronunciara sobre el tema.

En definitiva, el Servicio Electoral avaló la posición de Rincón y dio luz verde a su candidatura el pasado 1 de septiembre.

En tanto, Demócratas rechazó la decisión del oficialismo de impugnar la candidatura de su presidenta.

“Tenemos la convicción de que la repostulación de nuestra presidenta se ajusta plenamente a la Constitución y a la interpretación asentada por el Servicio Electoral (Servel), no existiendo, por tanto, norma alguna que la impida“, manifestó la colectividad a través de una declaración pública.

La colectividad añadió que es preocupante que, ante la “debilidad que muestra nuestro sistema político, algunos quieran violar la Constitución al dejar sin ejecución normas como el voto obligatorio y, al mismo tiempo, intenten tergiversar la Carta Fundamental para eliminar la competencia mediante atajos legales“.

El texto aseveró que estas acciones “demuestran el miedo y desprecio que se le tiene a la democracia. Porque ante cualquier interpretación administrativa o jurídica, lo que debe primar siempre es el derecho a elegir y a ser elegido, asegurado en la Constitución y en los tratados internacionales. Estamos confiados en que eso se va a respetar”, concluyó.