Partido Republicano se pronuncia por red de bots

El coordinador Cristián Valenzuela se desmarcó de red de bots y el presidente de la UDI descartó la presentación de una querella.

El Partido Republicano se pronunció sobre la “red de bots” que destapó un reportaje televisivo, la cual se encontraría detrás de los ataques a través de redes sociales contra las candidatas Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

Si bien, estas cuentas no se vincularon directamente con los republicanos, se reveló que sí apoyaban la colectividad y a su candidato presidencial José Antonio Kast. Tras la gran repercusión que tuvo dicho trabajo periodístico, el líder del partido salió a desmentir algún nexo con los trolls.

Tras ello, este domingo el coordinador de comunicaciones del Partido Republicano, Cristián Valenzuela, se desmarcó de la red de bots que atacan a los adversarios del fundador de la colectividad.

“Yo me remito a la declaración de José Antonio Kast, debe haber sido a las 24 horas de que la candidata de Chile Vamos comentó esto en una radio, y lo dijo claramente: nosotros no hacemos ese tipo de campaña“, aseguró Valenzuela en conversación con Estado Nacional de TVN.

Siguiendo en esa línea, el republicano manifestó que “yo puedo hacerme cargo desde mi rol como asesor, como coordinador que se dedica a esto, y yo no tengo ninguna relación con esas personas, no tenemos relación (como partido) con esas personas y, por lo tanto, no nos vamos a hacer cargo de eso. No es la forma en que nosotros hacemos política”.

En este sentido acusó que esto tiene que ver con “un reportaje sesgado, dirigido, que deja muchas implicancias y no se hace cargo de ellas”.

Presidente de la UDI descarta querella por red de bots contra Matthei y evita relacionarla con el Partido Republicano

Por otro lado, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, descartó que su partido presente alguna querella por esta situación.

El diputado en diálogo con Mesa Central de Canal 13, recordó que “nosotros denunciamos esto como hace dos meses atrás. Había mucha indignación porque era algo muy repetido y muy sensible, donde se decía que la candidata tenía algún tipo de enfermedad mental”.

“La gente a estas alturas está aburrida de que los políticos sigan peleando entre sí, y además llevar esto a tribunales me parece una muy mala idea en periodo electoral“, añadió.

En este marco, el timonel de la UDI evitó vincular los ataques contra Matthei a la candidatura de Kast, señalando que hacerlo sin pruebas sería “irresponsable”.

“Esto es una campaña sucia que existe y perjudica a Evelyn Matthei. Son las mismas cuentas que la atacan, las que lo defienden (Kast) y suben sus contenidos. Pero si hay algún vínculo con un comando, eso es algo que yo no puedo afirmar”, cerró Guillermo Ramírez.