Ministra Vallejo reafirma cuestionamientos contra Kast y lo emplaza por red de bots y pensiones

La vocera de Gobierno defendió prescindencia y volvió a cuestionar la falta de claridad en pensiones por parte del republicano, asegurando que da paso a “incertidumbre” en esta materia y también abordó el supuesto vínculo de Kast con la red de bots que estaría detrás de los ataques contra Matthei y Jara.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, volvió a arremeter contra el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, con respecto a su propuesta de intervenir la reforma de pensiones y lo emplazó a aclarar el supuesto vínculo que tiene su tienda con la red de bots que se denunció hace unos días a través de un reportaje de Chilevisión.

La secretaria de Estado, en conversación con Estado Nacional de TVN, se refirió a la iniciativa “Chao Préstamo” en la que Kast plantea sustituir el préstamo al Estado por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado.

“Está la PGU, que empezó a aumentar ahora en el mes de septiembre a 250 mil pesos a las personas de 82 años más, pero también tiene otro componente que es esta pensión como nueva que se crea para pagar o reconocer los años cotizados y también compensar las expectativas de vida para las mujeres, que son beneficios adicionales que van a llegar a las cuentas de los jubilados a partir del mes de enero. Y ese componente de la pensión es el componente de la seguridad social que el candidato republicano dijo que iba a eliminar, iba a reemplazar el financiamiento de aquello, y ahí está la incertidumbre“, comenzó diciendo Vallejo.

A lo que añadió: “Si tú dices, yo voy a eliminar la seguridad social, pero voy a mantener el beneficio, y no dices cómo lo vas a mantener… Lo que nosotros hemos pedido es que se aclare cómo se va a financiar“.

El emplazamiento de la ministra Camila Vallejo a Kast por red de bots

Siguiendo en esa línea, la ministra Camila Vallejo también pidió a José Antonio Kast que aclare si su partido tiene relación con los ataques que han sufrido Evelyn Matthei y Jeannette Jara a través de redes sociales.

En este sentido, la portavoz del Ejecutivo expuso: “Hay un reportaje Chilevisión, que todos hemos visto, que señala que hay grupos de personas… A ver, son seguidores de republicanos, y por eso se le ha pedido al candidato Kast que diga si es que es así, y que pueda, incluso el candidato, señalar que esto no debiera ser parte de la conversación, menos en un contexto electoral“.

Por otro lado, respondió a los cuestionamientos que han recibido por parte de la oposición, quienes acusan al Gobierno por supuestamente faltar al principio de prescindencia al referirse a estos temas.

“Hemos sido totalmente prescindentes, lo que pasa es que tenemos opinión política y enfrentamos cuando corresponde la desinformación y la mentira sobre la gestión de Gobierno y sus políticas (…) también nos ha tocado referirnos cuando se dice que habría que hacer lo mismo que se hizo con el golpe militar”, sostuvo.

“Lo que pasa es que tenemos candidatos que solo están hablando del gobierno permanentemente, y nos toca responder cuando sobre todo son mentiras de la gestión de gobierno”, complementó, asegurando que “no nos vamos a callar”.