VIDEO – “Excelente noticia”: Kast y Kaiser aplaudieron la renuncia de Francisco Vidal a TVN

Kast dijo que con su renuncia Vidal reconoció que estaba interviniendo en la elección, mientras que Kaiser valoró que no haya arrastrado “a TVN en su cruzada personal”.

Los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Johannes Kaiser valoraron este lunes la decisión de Francisco Vidal de presentar su renuncia al directorio de Televisión Nacional (TVN).

Mientras el postulante republicano manifestó que se trata de una “excelente noticia para los chilenos”, el libertario planteó que el alejamiento de Vidal del canal público “no borra el desastre en TVN“.

De acuerdo con lo planteado por Kast en un video compartido en su cuenta de X, con su renuncia, Vidal “reconoce que sus declaraciones y descalificaciones políticas estaban interviniendo en la elección presidencial“.

Además, el líder republicano aprovechó de llamar a “los ministros, subsecretarios y otros funcionarios que quieran sumarse a la campaña de la candidata del Gobierno también renuncien, o si no, que se pongan a trabajar en las tareas del Gobierno, para lo cual les pagamos todos los chilenos”.

Kaiser coincidió con Kast por renuncia de Vidal y llamó a Vallejo a hacer lo mismo

Por su parte, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, coincidió con Kast al valorar la renuncia de Vidal y manifestó que “me parece muy bien que el director de Televisión Nacional haya renunciado“.

“Si él efectivamente quería participar activamente de la campaña política en curso, no era aceptable que arrastrara a TVN en su cruzada personal“, añadió.

Luego argumentó que “durante su gestión los números de TVN no lo han acompañado y se ha transformado en una empresa deficitaria, lo cual es una carga insoportable para el Estado”.

Finalmente, Johannes Kaiser dijo que a Vidal “le deseo lo mejor y espero que la ministra Vallejo siga su ejemplo“.