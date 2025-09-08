Con dardos a Kast y Republicanos: las razones de Francisco Vidal para renunciar a TVN

“Estoy convencido de que TVN cumple un rol insustituible para Chile: unir al país desde su diversidad, proyectar nuestra identidad al mundo y asegurar información plural y contenidos de calidad”, puntualizó Vidal.

Francisco Vidal presentó su renuncia a la presidencia del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), la cual se hará efectiva a partir de este martes.

En una declaración pública, Vidal apuntó a las constantes críticas que lanzó José Antonio Kast, candidato presidencial de Republicanos, a su labor al interior del canal público, acusándolo de usar TVN a favor de Jeannette Jara.

El ahora ex director de TVN además apuntó en contra de Cristian Valenzuela, principal asesor de Kast y panelista habitual de los espacios políticos de la estación.

“Ante las reiteradas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast y de su principal asesor, Cristian Valenzuela, sosteniendo que TVN no da garantías de pluralidad, declaro que el pluralismo de TVN está garantizado por la composición política de su Directorio” y “constituye, en mi opinión, una ofensa a los siete Directores que se coloque en cuestión su función en el canal”.

“Por otra parte, sostener que mi presencia en el Directorio podría intervenir, de alguna manera, en la pauta del Departamento de Prensa o en algún espacio programático, constituye una nueva ofensa al profesionalismo del equipo y del trabajo que sus periodistas realizan día a día y que se refleja en la pauta noticiosa y en los mecanismos institucionales infranqueables que se han respetado, de manera irrestricta, desde el retorno a la democracia”, argumentó Francisco Vidal.

En esta línea, “he decidido presentar mi renuncia al Presidente de la República, a contar del martes 9 de septiembre de 2025, al Directorio de TVN, esperando dejar de ser un pretexto para ofender a los trabajadores del canal, a su Directorio y en particular a sus periodistas“.

“Estoy convencido de que TVN cumple un rol insustituible para Chile: unir al país desde su diversidad, proyectar nuestra identidad al mundo y asegurar información plural y contenidos de calidad. En tiempos de cambios en la industria y en la sociedad, su misión pública se vuelve aún más necesaria para fortalecer la democracia”, puntualizó Francisco Vidal.