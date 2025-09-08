Francisco Vidal presentó su renuncia a la presidencia del directorio de TVN

En una declaración pública, Vidal explicó las razones de su renuncia, apuntando a José Antonio Kast y a Republicanos.

Francisco Vidal concretó durante la jornada su renuncia a la presidencia del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN).

En una declaración pública, Vidal planteó que su salida se da “ante las reiteradas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast y de su principal asesor, Cristian Valenzuela, sosteniendo que TVN no da garantías de pluralidad”.

Ante esto, el ahora ex director de TVN dejó en claro que “el pluralismo está garantizado por la composición política de su Directorio”, por lo que las declaraciones de Kast “constituye, en mi opinión, una ofensa a los siete Directores que se coloque en cuestión su función en el canal”.

“Por otra parte, sostener que mi presencia en el Directorio podría intervenir, de alguna manera, en la pauta del Departamento de Prensa o en algún espacio programático, constituye una nueva ofensa al profesionalismo del equipo y del trabajo que sus periodistas realizan día a día y que se refleja en la pauta noticiosa y en los mecanismos institucionales infranqueables que se han respetado, de manera irrestricta, desde el retorno a la democracia”, cuestionó Francisco Vidal.

“Por todo lo anterior, he decidido presentar mi renuncia al presidente de la República, a contar del martes 9 de septiembre de 2025, al Directorio de TVN, esperando dejar de ser un pretexto para ofender a los trabajadores del canal, a su Directorio y en particular a sus periodistas”, puntualizó.

En esta línea, Vidal recalcó que “estoy convencido de que TVN cumple un rol insustituible para Chile: unir al país desde su diversidad, proyectar nuestra identidad al mundo y asegurar información plural y contenidos de calidad. En tiempos de cambios en la industria y en la sociedad, su misión pública se vuelve aún más necesaria para fortalecer la democracia”.

“Agradezco especialmente el compromiso y el trabajo de todos quienes trabajan en TVN a lo largo del país y que día a día se esfuerzan por cumplir la misión del canal público de Chile con excelencia”, sentenció.