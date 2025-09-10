A cuánto podría llegar la multa por no votar aprobada por amplia mayoría en el Senado

La moción del Ejecutivo para establecer una multa por no votar logró 38 sufragios a favor, uno en contra y sin abstenciones.

La Sala del Senado aprobó por amplia mayoría la indicación del Ejecutivo, a través de la cual se fijó una multa por no asistir a votar en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

En el sufragio realizado en la Cámara Alta, la moción que ingresó La Moneda logró 38 votos a favor, uno en contra y no se registraron abstenciones.

Los senadores votaron esta jornada la indicación, luego que este martes fuera aprobada en la comisión de Gobierno.

Luego de su votación en el Senado, la moción regresará ahora a la Cámara de Diputados, donde cumplirá su tercer trámite constitucional.

A cuánto podría llegar la multa por no votar

Si bien la iniciativa original presentada por la diputada Joanna Pérez (Demócratas) establecía una multa de 206 mil pesos por no votar en los comicios de noviembre, la indicación del Ejecutivo determinó otro monto.

La propuesta original no logró los votos necesarios en la Cámara de Diputados, tras ser rechazada en bloque por los legisladores del oficialismo.

En definitiva, la indicación del Ejecutivo fija una multa por no votar que va entre las 0,5 y las 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), que según su valor en septiembre, varía desde los 34.632 a los 103.897 pesos.

Además de las indicaciones aprobadas en el Senado, el Gobierno ingresó un proyecto de reforma constitucional que limita el sufragio de los ciudadanos extranjeros a partir de 2026.

Dicha reforma, que presentó la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, modifica el artículo 14 de la Constitución de la República y establece un periodo de 10 años ininterrumpido de avecindamiento para participar en los comicios.