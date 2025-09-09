La Moneda repone multa en voto obligatorio y presenta reforma que regula el sufragio extranjero

Tras la aprobación de la multa en la Comisión de Gobierno del Senado, el Ejecutivo ingresó una reforma constitucional para regular el voto de los ciudadanos extranjeros.

La Moneda logró su primer triunfo en su intención de reponer la multa en el proyecto de voto obligatorio en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, luego que su propuesta fuera aprobada por la Comisión de Gobierno del Senado.

Esto, luego que la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, ingresara durante la jornada una indicación que establecía que la multa por no votar iría desde las 0,5 UTM a las 1,5 UTM, esto es, entre los $34.632 a $103.897, un valor menor al del proyecto de la diputada Joanna Pérez (Demócratas).

En su presentación, la ministra Lobos explicó que las indicaciones apuntaban al restablecimiento de la sanción monetaria por no sufragar y el procedimiento de cobro, lo que terminó siendo aprobado y pasando a la Sala del Senado.

Junto con ello, la titular de la Segpres ingresó un proyecto de reforma constitucional que modifica los requisitos para que los ciudadanos extranjeros puedan votar en elecciones nacionales.

“La idea es que el primer proyecto y la reforma se tramiten en paralelo”, indicó Lobos, quien agregó que la intención es que la norma se aplique en el proceso eleccionario posterior al de noviembre.

La reforma modifica el artículo 14 de la Constitución de la República, estableciendo un periodo de 10 años ininterrumpido de avecindamiento, en el caso de los ciudadanos extranjeros, para poder ejercer el derecho a sufragio.

En esta línea, el avecindamiento se iniciará a partir de la obtención del permiso de residencia definitiva y en dicho periodo de 10 años, no pueden registrar salidas de Chile por más de 90 días en un lapso de 12 meses.