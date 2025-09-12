“No quisieron escuchar”: comando de Jara apunta al PC por exclusión de Jadue de la papeleta

Tras la resolución del Tricel sobre Jadue, desde el comando de la abanderada oficialista dijeron que “lo advertimos antes al mundo del PC”.

Desde el comando de la candidata presidencial de oficialismo, Jeannette Jara, se apuntó este viernes a la responsabilidad del Partido Comunista, tras conocerse la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de excluir del padrón electoral a Daniel Jadue.

La colectividad fue el gran sostén de la candidatura del ex alcalde de Recoleta a la Cámara de Diputados por el Distrito 9, a pesar estar en medio de un proceso judicial por el llamado Caso Farmacias Populares y de las críticas del resto de los partidos de Unidad por Chile.

Pero el destino electoral de Jadue quedó sellado luego que el Tribunal Calificador de Elecciones lo excluyera del padrón electoral, tras revisar la reclamación interpuesta por el abogado RN Marcelo Brunet.

A raíz de la resolución, el ex alcalde de Recoleta quedó impedido para presentarse a las Elecciones Parlamentarias 2025, con lo que el Partido Comunista perdió el cupo que disponía para competir por el Distrito 9, que incluye las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

Que dijo el comando de Jara sobre el PC por la exclusión de Jadue

Al abordar la exclusión de Jadue de la papeleta, el diputado e integrante del comando de la abanderada oficialista Jeannette Jara, Eric Aedo (DC), manifestó que “sucedió algo que todos preveíamos: el Tricel finalmente excluyó del padrón a Jadue y esto significa que no podrá ser candidato“.

“Lo advertimos antes al mundo del PC, lo dijo la propia Jeannette Jara que prefería que Jadue se dedicase a su defensa. No quisieron escuchar y acá están las consecuencias“, complementó Aedo.

“Esto no es una sorpresa, se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado“, concluyó el parlamentario de la DC.

Sus palabras fueron compartidas por la senadora Alejandra Sepúlveda, una de las voceras del comando: “Creo que Jeannette Jara tenía razón, es bueno que se dedique a su defensa, que hoy día es lo más importante. Pero insisto, nosotros no estamos en esa. Nosotros estamos en la campaña, en recorrer Chile, en recoger ideas”.