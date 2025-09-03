La cautela de Daniel Jadue tras su triunfo en el Tribunal Electoral: “No hay que cantar victoria”

El ex alcalde de Recoleta recalcó que RN podría apelar al Tricel, lo que se concretará en el corto plazo, pero reiteró que las acusaciones en su contra son “un montaje”.

Daniel Jadue reaccionó con mesura a la decisión del Segundo Tribunal Electoral Metropolitano de rechazar el recurso de inhabilidad presentado por Renovación Nacional para que no pueda postular a la Cámara de Diputados por el Distrito 9.

El ex alcalde de Recoleta reaccionó al dictamen del organismo en su programa Sin Maquillaje que “efectivamente estamos dando un paso más, no hay que cantar victoria, queda todavía una apelación que pueden hacer al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) aquellos que no son capaces de ganarnos en la urna y, por lo tanto, quieren ganarnos por secretaría”.

Esto, en alusión a la declaración de Marcelo Brunet, abogado de RN, quien adelantó que recurrirán al Tricel para dejar sin efecto su candidatura parlamentaria al apelar a su condición de acusado en el Caso Farmacias Populares, con lo cual perdería su derecho a sufragio y por consiguiente a buscar un cupo en el Congreso.

Ante esto, Jadue cuestionó “esto de tratar de dejar a gente afuera, es importante que se le lean el fallo, porque el fallo establece cosas bien importantes. Una, por ejemplo, es que uno le puede dejar el devenir democrático de un país a una institución que con actos administrativos podría dejar afuera al que no le gustara”.

“¿A qué se refiere? Esto es re importante, que el hecho de presentar la formalización y la acusación como una atribución exclusiva de una Fiscalía Nacional, que hoy día además está tremendamente cuestionada de arriba hasta abajo, ¿no? Y en muchas causas. Pero ellos, en una cuestión que solo es atribución de ellos, que nadie puede reclamar, que nadie puede discutir, no pueden ser los que como ellos tienen la potestad exclusiva, te formalizan, te acusan y te dejan afuera. Entonces esto tiene que ser evaluado por un juez”, puntualizó el militante del PC, detallando los argumentos del Tribunal Electoral.

En vista de esto, Daniel Jadue recordó que “ya hay un informe del Servel que dice que estoy completamente habilitado. Ya hay un informe del TER, del Tribunal Electoral Regional, que dice que estoy habilitado y que no hay nada que me impida ser candidato, que es lo que venimos diciendo desde un comienzo. Lo que ha hecho el tribunal es ratificar lo que nosotros venimos diciendo en contra de lo que han instalado los medios, en contra de lo que han instalado los interesados, los incumbentes, de que efectivamente podíamos tener la candidatura, porque en la democracia real, los derechos políticos solo pueden suspenderse con una ordena a firme, y aquí estamos completamente lejos”, añadió.

“Yo estoy absolutamente convencido. Voy a demostrar no solo mi inocencia, sino que además gran parte de cómo se ha dado este montaje y, por lo tanto, además vamos a seguir en esta pelea hasta el último día”, sentenció.