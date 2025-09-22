“Afirmación golpista” e “irresponsable y antidemocrático”: la polémica por advertencia de Artés ante eventual gobierno de Kast

El candidato independiente aseguró que “la calle no lo dejará gobernar y que la izquierda tampoco lo va a dejar”, lo cual provocó la rápida respuesta de Kast y un rotundo rechazo del mundo político.

Una gran polémica generaron los dichos del candidato presidencial Eduardo Artés, quien aseguró que un eventual gobierno de José Antonio Kast (Partido Republicano) “no duraría nada”, ya que la izquierda no lo dejaría.

La carta independiente, en conversación con Radio Pauta, afirmó que si el republicano llega a convertirse en Presidente de la Republica, “es imposible que pueda gobernar con medidas represivas para contener el descontento social“.

A lo que agregó: “(La calle) no lo va a dejar gobernar y nosotros no lo vamos a dejar. Claramente, nosotros, la izquierda, no lo vamos a dejar. Sacamos a Pinochet y va a durar nada un gobierno como el de Kast. Así de simple“.

Lo anterior, ha generado diversas reacciones en el mundo político, donde han condenado las palabras de Eduardo Artés, asegurando que son “peligrosas” y que es una “afirmación golpista”.

Las reacciones a los polémicos dichos de Eduardo Artés sobre eventual gobierno de José Antonio Kast

En este contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), manifestó que “me parece impresentable que una persona que quiere estar bajo el escrutinio o el voto público establezca que puede existir una línea paralela en base a la violencia para sacar a algún candidato de derecha democráticamente electo”.

El diputado de la UDI, Cristhian Moreira, expuso que Artés “debería aclarar cuando habla de que la izquierda no le permitiría a Kast gobernar; a cuál izquierda se refiere: ¿A la de Jara, a la de ME-O, a la de él? Porque es una afirmación golpista y grave. Es alguien irresponsable en sus declaraciones y que le hace daño a la democracia”.

La parlamentaria Carla Morales (RN), en tanto, comentó que “lo de Artés es irresponsable, antidemocrático y reprochable. El ejercicio de la democracia exige el respeto de los resultados gane quien gane. El generar amenazas en torno a un eventual resultado electoral, es violento, es agresivo y profundamente tiránico”.

Por su parte, la diputada Gael Yeomans (FA), quien es vocera de la candidatura de Jeannette Jara (PC), expuso que “son las expresiones de él, no corresponden a nuestra candidatura“. A lo que añadió: “Nuestra forma de hacer política siempre es de las acciones pacíficas, eso no quita que en democracia se pueden demostrar las diversidades opiniones en la forma en que está establecida la ley. Para eso está establecido el derecho a reunión y a organización”.

La respuesta de José Antonio Kast a Eduardo Artés

Frente a estos dichos, José Antonio Kast calificó la situación de “lamentable”, señalando que “alguien que se postula a un cargo a elección democrática debe respetar las reglas democráticas. Siempre hemos estado a favor de la manifestación pacífica (…) si algún candidato se quiere salir de ese marco, que se lo diga a la ciudadanía para ver cuál es el apoyo ciudadano que va a tener”.

“Espero que el señor Artés rectifique sus dichos y en los próximos debates los aclare, porque este concepto del poder popular y tribunales populares es para ciertas naciones donde reinan las dictaduras, aquí en Chile estamos en democracia”, cerró el candidato presidencial del Partido Republicano.