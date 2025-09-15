VIDEO – Kast se reúne con Giorgia Meloni para tratar temas de inmigración con críticas a Jara

“Mientras Jeannette Jara quiere repetir los mismos fracasos de siempre, regularizando y empadronando a cientos de miles de inmigrantes ilegales, nosotros decimos con claridad: Chile no aguanta otra regularización masiva”, acusó.

José Antonio Kast, candidato presidencial de Republicanos, viajó a Italia para reunirse con Giorgia Meloni, primer ministra del país, para dialogar sobre temas vinculados con la inmigración.

Kast precisó que, en su cita, “pudimos tratar distintas materias, dentro de ellas, el tema de la inmigración, la inmigración para Italia ha sido muy fuerte, fue un problema por años y ella lo ha ido enfrentando de distintas maneras, protegiendo las fronteras, pero también preocupándose de la inmigración en el origen”.

“Y no solamente en los países donde se desplazan las personas, sino también en los países de África donde se produce esta migración hacia Europa. Son políticas integrales muy serias, también muy duras, pero han sido eficaces, eficientes y han logrado ir comprometiendo a otros países europeos”, argumentó el líder de Republicanos.

Kast apuntó que “esperamos poder llevar adelante las mismas políticas públicas para detener la migración ilegal en nuestro país”, junto con lanzar nuevos dardos contra Jeannette Jara.

“Mientras Jeannette Jara quiere repetir los mismos fracasos de siempre, regularizando y empadronando a cientos de miles de inmigrantes ilegales, nosotros decimos con claridad: Chile no aguanta otra regularización masiva”, acusó el candidato de derecha.

Según José Antonio Kast, “ya se hicieron procesos en el pasado y los resultados están a la vista: más inseguridad, más hacinamiento, más crimen organizado. El gobierno de Boric pretende legalizar a quienes entraron rompiendo nuestras fronteras. Nosotros proponemos lo contrario: control real, fronteras cerradas y devolución efectiva. Esa es la diferencia entre la debilidad de la izquierda y la firmeza que necesita Chile”.