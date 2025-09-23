Artés no da pie atrás en sus declaraciones e insiste: gobierno de Kast o Kaiser “traería conflicto social”

El candidato presidencial independiente profundizó sus dichos y advirtió que las eventuales medidas de Kast “provocarían un descontento social. Una ingobernabilidad”.

El candidato presidencial Eduardo Artés reforzó sus dichos con respecto a que la calle y la izquierda no dejaría gobernar a José Antonio Kast si eventualmente llega a La Moneda.

Lo anterior, luego de que el independiente sostuviera que en el marco de un eventual gobierno del republicano “es imposible que pueda gobernar con medidas represivas para contener el descontento social” y que “(la calle) no lo va a dejar gobernar y nosotros no lo vamos a dejar. Claramente, nosotros, la izquierda, no lo vamos a dejar. Sacamos a Pinochet y va a durar nada un gobierno como el de Kast. Así de simple”.

En conversación con T13 Radio, Artés explicó sus dichos, asegurando que “lo que planteo es muy simple: un gobierno como Kast, bueno, Kaiser serían las mismas, simplemente traería conflicto social por los recortes que harían, y ese conflicto social significaría manifestaciones, rechazos a sus políticas, y la izquierda, y quien habla, como un militante de izquierda, estaríamos en la calle, con el pueblo, porque somos parte del pueblo”.

Siguiendo en esa línea, enfatizó que las posibles medidas que pueda adoptar José Antonio Kast, “provocarían un descontento social. Una ingobernabilidad“.

A lo que agregó: “No van a llegar los capitales, porque el capital es miedoso. Un país ingobernable, con conflictos, con manifestaciones, no llega la inversión. Es todo lo contrario de lo que ofrece la ultraderecha. Eso es lo que yo planteé”.

En este marco, aseguró que al sector del republicano “les dolió porque les pegue en lo que ellos dicen, que ellos ofrecen gobernabilidad, estabilidad. Las medidas que plantea Kast en caso de manifestaciones son increíbles”.

Las reacciones que han provocado los dichos de Artés sobre un eventual gobierno de Kast

Esta mañana, el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, desdramatizó los dichos de la carta presidencial independiente.

“Las ideas que él representa son ideas que están en el margen de error de las elecciones. O sea, es cosa de ver los resultados del profesor Artés en las últimas elecciones. Yo le diría que hay concejales que tienen más votos que Eduardo Artés”, afirmó en entrevista con Radio Agricultura.

En esa línea, puso en duda la representatividad del aspirante a La Moneda: “Cuando él dice no los vamos a dejar, a quién representa“. A lo que agregó: “Evidentemente sí hay que tomar en cuenta que hay una pulsión violentista aún en ciertos sectores que nosotros hemos denominado octubristas. Esa pulsión violentista existe”.

Por otro lado, parlamentarios de RN enviaron un oficio a la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, solicitando que se fiscalicen las declaraciones de Artés, y en caso que corresponda, se apliquen sanciones.

Según los diputados, las declaraciones de Artés “socavan y quitan vigencia a la institucionalidad democrática y republicana de Chile, disponiendo que si triunfa uno determinado de los distintos candidatos a la Presidencia de la República su Gobierno sería interrumpido por una vía de facto promovida por lo que él identifica como la calle, pero además por un sector o tendencia política determinada: la izquierda“.

De esta forma, manifiestan que el presidenciable “trasgrede los márgenes de la libertad de expresión que es posible ejercer en el período electoral, puesto que llama derechamente a socavar uno de los principios fundamentales de nuestro orden institucional como es el del Gobierno de las mayorías y del respeto por la voluntad popular manifestada en las urnas”.