El rol de Giorgio Jackson en medio de la Asamblea General de ONU y su reencuentro con Boric

Giorgio Jackson se reunirá con el presidente Gabriel Boric tras su discurso en la Asamblea General de la ONU.

El ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se reencontrará el miércoles en Nueva York con el presidente Gabriel Boric, quien luego de su discurso ante la Asamblea General de la ONU tomará parte de la segunda versión de la cumbre Democracia Siempre.

Este martes, Giorgio Jackson asistió a una reunión en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, en la que participaron centros de estudio de Europa, Latinoamérica y Oceanía.

En la cita dijeron presente más de veinte organizaciones, entre ellas las chilenas Instituto Igualdad, vinculado al Partido Socialista, y Rumbo Colectivo, ligado al Frente Amplio.

En la ocasión se creó la Red Internacional de Pensamiento Democrático, que consiste en “una plataforma global de centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de la democracia, los derechos humanos, la justicia social y el fortalecimiento del multilateralismo“.

La instancia tiene como propósito “reafirmar el impulso por una plataforma internacional que enfrente la crisis democrática con pensamiento crítico, colaboración y propuestas concretas“.

El rol de Giorgio Jackson en la cita a la que asistirá Boric

En tanto, a dos años de su salida del Gobierno y luego de radicarse en Barcelona, España, Jackson será este miércoles uno de los moderadores de la nueva versión de la cumbre Democracia Siempre, en la que se homenajeará al fallecido presidente de Uruguay, José Pepe Mujica.

En el encuentro, además del presidente Boric, tomarán parte los jefes de Estado iberoamericanos pertenecientes al bloque progresista, y representará la continuación de la cumbre que se realizó hace unos meses en Chile, en la que participaron los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Pedro Sánchez (España), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay).