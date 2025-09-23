VIDEO – Último discurso de Boric en la ONU: postuló a Bachelet para cargo de secretaria general

El presidente Gabriel Boric argumentó este martes a favor de la candidatura de Michelle Bachelet para secretaria general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), durante el último discurso del mandatario chileno en el organismo internacional.

En la oportunidad, el jefe de Estado se refirió también a lo que ocurre en Gaza y además cuestionó el accionar de su par de Estados Unidos, Donald Trump.

Respecto de la situación en el Medio Oriente, Gabriel Boric aseveró que “hoy, siendo 2025, son miles los seres humanos inocentes que pierden la vida solo por ser palestinos, tal como hace 80 años millones la perdían solo por ser judíos“.

Aseguró a la vez que “yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia, quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional“.

En cuanto a Trump, el mandatario chileno dijo que “en el fondo, puedo y debo respetar la diversidad de opiniones, pero a la vez que respeto la diversidad de la opinión de quien piensa distinto, enfrento la insolencia de quien miente, más aún cuando aquella persona es consciente de ello. Por ejemplo, se ha afirmado en este mismo podio hoy día que no hay tal cosa como el calentamiento global. Esa no es una opinión, es una mentira, y las mentiras debemos combatirlas“.

Los argumentos de Boric a favor de Bachelet para liderar la ONU

Al iniciar sus palabras para apoyar la candidatura de Michelle Bachelet, el jefe de Estado planteó: “80 años de historia sin que una mujer haya sido la secretaria general de las Naciones Unidas. La ONU debe reflejar los avances del mundo y reconocer que una mujer al mando no es solo símbolo de equidad, sino que representa y hace realidad que la mujer puede ocupar todos los espacios del mundo y que ningún espacio le está vetado”.

Añadió que “Chile quiere contribuir activamente a este esfuerzo colectivo. Y por ello, es para mí un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará a nuestra ex presidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas”.

Al argumentar los motivos de su respaldo a la candidatura de la ex mandataria, Boric manifestó que “Michelle Bachelet no solo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global. Es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización. Ha sido jefa de Estado de Chile en dos ocasiones, por cierto, la primera mujer. Fue también ministra de Salud y de Defensa. Fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y también alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

“Michelle Bachelet ha gobernado, ha negociado, ha sanado y ha escuchado. Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura, y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir, de hacer”, complementó.