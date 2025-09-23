Grandes empresarios se cuadran con millonarios aportes para las campañas de Kast y Matthei

Dos grandes empresarios del retail se sumaron a los aportes a las campañas presidenciales. De acuerdo con los informes del Servicio Electoral (Servel) algunos de los postulantes a La Moneda han recibido millonarias sumas para sus actividades de promoción política.

Una de ellas es la candidata por el pacto Chile Grande y Unido, Evelyn Matthei, quien recibió $19.195.920 del empresario José Luis del Río Goudie -histórico accionista del grupo Falabella y del conglomerado Dersa- el día 15 de septiembre.

El empresario también es fundador de la empresa salmonera Friosur y los negocios de su familia son dirigidos desde el grupo Inder, y participan e invierten en distintos sectores, entre ellos: servicios a la minería en Chile, Perú, Colombia y Brasil; energías renovables y pesqueras en Chile, y servicios al retail en Chile, Colombia y México.

La candidata de centro derecha que busca llegar a La Moneda, también registra en su glosa un crédito contra reembolso por $1.760 millones.

Previamente, durante agosto, Matthei recibió aportes de otros empresarios, entre ellos Juan Sutil, hoy en su equipo de campaña, y de integrantes de la familia Piñera-Morel.

El aporte del ex dueño de Líder

José Antonio Kast, el candidato presidencial del Partido Republicano, también cuenta con aportes de campañas provenientes del mundo empresarial. Primero fue el fundador de Copeval, Gonzalo Martino, quien aportó con $10 millones el pasado 10 de septiembre.

El 17 de septiembre, en tanto, recibió $ 19 millones de parte del empresario Nicolás Ibáñez Scoot, fundador de la cadena de supermercados D&S, dueña de Líder que posteriormente vendió a Walmart.

Ibáñez tiene vínculos con la política a través su think tank Fundación para el Progreso (FPP), de la cual es past president. En él participan como parte del consejo directivo el ex ministro de Cultura, Roberto Ampuero, el ex ministro de Educación, Gerardo Varela, y el economista Axel Kaiser, entre otros.

Hace un mes, en entrevista con La Tercera, el empresario señaló que “diría que la elección presidencial es algo secundario en este momento, lo más importante son las listas parlamentarias. Y ahí se están dando las escaramuzas que siempre se producen, pero se van a ordenar, no me cabe la menor duda, dentro de los próximos días y semanas, porque nadie va a aceptar esto. Desde luego, no va a haber financiamiento para un circo como este”.

Matthei salió a responderle señalando que, “si alguien se resta de eso, bueno, tiene derecho a restarse. Pero, además, ese tipo de recados por los diarios no vamos a decir que es muy feliz. A mí tampoco me parece esa forma, pero aquí hay libertad, cada uno sabe qué es lo que hace, si te gusta o no te gusta es problema tuyo”.