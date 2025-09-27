Parlamentarias 2025: Jaime Bassa, Jorge Sharp y Hotuiti Teao lideran encuesta en Valparaíso y Viña del Mar

La encuesta de ElectoraLab en el Distrito 7 posiciona a Jaime Bassa como la principal carta del oficialismo, seguido por Jorge Sharp.

El Distrito 7, ubicado en la Región de Valparaíso, es uno de los sectores electorales más disputados del país. Incluye comunas como Valparaíso, Viña del Mar, Concón, San Antonio, entre otras y según la encuesta de la ElectoraLab, este distrito concentra gran atención política debido a su diversidad y competencia electoral.

En ese contexto, este territorio elige a ocho representantes para la Cámara de Diputadas y Diputados.

Según una encuesta reciente realizada por la consultora ElectoraLab, los ocho candidatos con mayor intención de voto serían:

Jaime Bassa del Frente Amplio con un 8,6%.

Jorge Sharp de la Federación Regionalista Verde Social con 6,2%.

Hotuiti Teao de la UDI con 5,7%.

Tomás Lagomarsino del Partido Radical con 5,4%.

Andrés Celis de Renovación Nacional con 5%.

Rafael González del Partido Republicano con 4,9% .

Luis Sánchez, también republicano, con 4,6%.

La directora de ElectoraLab, María José Arredondo, anticipó a LUN los posibles resultados si las elecciones se realizaran este domingo. Cabe destacar que para la elección parlamentaria se aplica el sistema proporcional D’Hondt, que reparte escaños según el total de votos de cada lista.

De acuerdo con Arredondo, el Partido Republicano podría obtener dos escaños, que serían para alguno de sus candidatos, Sebastián Zamora, Rafael González o Luis Fernando Sánchez. La UDI tendría opciones de conseguir un cupo con Hotuiti Teao. En Renovación Nacional, el escaño podría quedar en manos de Samira Chahuán, siempre que logre superar a Andrés Celis en las encuestas.

Por el lado de la izquierda, el Frente Amplio tendría posibilidades de asegurar dos escaños, con Jaime Bassa y posiblemente Jorge Brito, quien sería arrastrado por la alta votación de Bassa. La alianza del Socialismo Democrático podría quedarse con un representante, a definir entre Tomás Lagomarsino o Marcelo De Rementería. El escaño restante se disputaría entre la lista del Partido de la Gente (PDG) o la que apoya a Jorge Sharp.

El estudio se realizó a través de encuestas telefónicas a 604 personas y arroja varios datos como el buen desempeño de Jaime Bassa, cuya alta adhesión le permitiría asegurar un escaño no solo para él, sino también para su compañero de lista, Jorge Brito.

Según Arredondo, la ventaja de Bassa en las encuestas se explica por la fortaleza del electorado del Frente Amplio en este distrito, donde se concentran dos importantes bases de apoyo como en Viña del Mar, con la alcaldesa Macarena Ripamonti, y Valparaíso, con la alcaldesa Camila Nieto.