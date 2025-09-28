Encuesta Criteria: Jara lidera en primera vuelta, pero sería derrotada por Kast y Matthei en el balotaje

En una eventual segunda vuelta, Kast vencería a Jara con un 44% de las preferencias frente al 35% de la candidata oficialista.

Este domingo 28 de septiembre se publicaron los resultados más recientes de la Encuesta Criteria, donde Jeannette Jara sigue liderado las preferencias pero sería derrotada por José Antonio Kast o Evelyn Matthei en una segunda vuelta.

En este nuevo sondeo, la ex ministra del Trabajo y representante del oficialismo, se mantiene en el primer lugar en la contienda presidencial con un 30% de las preferencias, lo que representa un aumento de un punto en comparación con la encuesta anterior.

En segundo lugar aparece el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 24%, registrando una caída de un punto respecto a la medición anterior.

Mientras que Evelyn Matthei, ex alcaldesa de Providencia y candidata de Chile Vamos, se mantiene en el tercer puesto con un 14%, aunque con una baja de dos puntos.

De acuerdo a Criteria, más atrás figura el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien conserva su 10%, mientras que Franco Parisi sube un punto y alcanza un 9%.

En tanto, Harold Mayne-Nicholls continúa con un 3%, seguido por Marco Enríquez-Ominami con 2% y Eduardo Artés, que cierra la lista con un 1%.

Encuesta Criteria: Jara lidera en primera vuelta, pero sería derrotada en el balotaje

En los escenarios proyectados para una eventual segunda vuelta presidencial, José Antonio Kast vencería a Jeannette Jara con un 44% de las preferencias frente al 35% de la candidata oficialista. Además, un 21% de los encuestados señala que votaría nulo o en blanco en ese caso.

Por su parte, si el balotaje fuera entre Jara y Evelyn Matthei, la representante de Chile Vamos también se impondría, con un 39% frente al 34% de Jara. En este escenario, el 27% optaría por anular su voto o dejarlo en blanco.