Encuesta Panel Ciudadano: Jara alcanza a Kast y Matthei pierde terreno

De acuerdo con la más reciente encuesta de Panel Ciudadano UDD, difundida este sábado, Jeannette Jara volvió a posicionarse en el primer lugar de la carrera presidencial, alcanzando un empate con José Antonio Kast.

En tanto, Evelyn Matthei continúa en el tercer lugar, aunque con una baja que la deja nueve puntos por detrás de sus principales rivales.

Según reveló el sondeo, Jara, postulante del pacto Unidad por Chile, alcanzó un 25% de las preferencias, lo que representa un aumento de dos puntos respecto al sondeo de la semana pasada.

Por su parte, Kast, candidato del Partido Republicano, también marcó un 25%, sin cambios en su respaldo. En contraste, Matthei, de Chile Vamos, cayó un punto y se ubicó en el 16%.

Asimismo, según Pulso Ciudadano, más atrás aparecen Johannes Kaiser (PNL) con 10% (+1), Franco Parisi (PDG) con 9% (-1), Harold Mayne-Nicholls con 3% (-1), Marco Enríquez-Ominami con 2% (+1) y Eduardo Artés con 0% (-1).

En segunda vuelta perdería Jara, según Pulso Ciudadano

Aunque Jeannette Jara se mantiene entre los primeros lugares en la intención de voto, los datos de Panel Ciudadano UDD indican que, en una eventual segunda vuelta, no lograría imponerse ni a José Antonio Kast ni a Evelyn Matthei.

Frente al abanderado del Partido Republicano, la candidata oficialista obtendría un 31% de las preferencias, mientras que Kast alcanzaría un 47%. En tanto, un 19% de los encuestados afirmó que no sabe, votaría nulo o se abstendría.

En el escenario de una segunda vuelta entre Jeannette Jara y Evelyn Matthei, la candidata de Unidad por Chile obtendría un 28% de apoyo, frente al 45% que alcanzaría la representante de Chile Vamos. Un 27% de los consultados señaló que no sabe, votaría nulo o no participaría en la elección.