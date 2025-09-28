Pulso Ciudadano: Jara encabeza las preferencias, Kast la sigue y Parisi en empate técnico con Matthei en el tercer lugar

Pese a liderar las preferencias en primera vuelta, Jeannette Jara no conseguiría ganar en una eventual segunda vuelta, ya sea contra José Antonio Kast o Evelyn Matthei.

La más reciente encuesta Pulso Ciudadano, publicados este domingo 28 de septiembre, reveló que Jeannette Jara continúa liderando la carrera presidencial, aunque no lograría imponerse en un eventual balotaje, ni frente a José Antonio Kast ni frente a Evelyn Matthei.

De acuerdo al sondeo, la candidata del pacto Unidad por Chile se mantiene en el primer lugar con un 23,9% de las preferencias, aunque registra una leve baja de 0,7 puntos porcentuales en comparación con la medición anterior de fines de agosto.

Junto a ello, en el segundo lugar se ubica José Antonio Kast, representante del Partido Republicano, con un 17,8%, lo que representa una caída de 1,6 puntos.

En ese contexto, la novedad que arrojó Pulso Ciudadano fue el ascenso de Franco Parisi del Partido de la Gente), quien por primera vez alcanza el tercer puesto con un 11,8%, tras subir 3,3 puntos, logrando un empate técnico con Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, que quedó en cuarto lugar con un 11,7%, bajando 1,4 puntos.

Más abajo en las preferencias aparecen Johannes Kaiser del Partido Nacional Liberal con un 10,1%, registrando un importante aumento de 4,6 puntos.



Luego, sigue Harold Mayne-Nicholls, quien alcanza un 2,8% con un alza de 1,6 puntos; Marco Enríquez-Ominami, con un 1,4% y Eduardo Artés, que marca un 0,7%.

Pulso Ciudadano

Escenario en segunda vuelta, según encuesta de Pulso Ciudadano

Pese a liderar las preferencias en primera vuelta, Jeannette Jara no conseguiría ganar en una eventual segunda vuelta, ya sea contra José Antonio Kast o Evelyn Matthei, según revela la encuesta Pulso Ciudadano.

En un escenario de segunda vuelta contra Kast, la candidata del oficialismo obtendría un 31,6% de apoyo, mientras que el líder del Partido Republicano alcanzaría un 37,5%.

Además, un 30,9% de los encuestados señaló que no sabe por quién votaría, anularía su voto o se abstendría de participar.