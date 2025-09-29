Elecciones 2025: a cuánto llegan las multas por no votar y los nuevos requisitos para sufragio extranjero

Junto con ello, se aprobaron los nuevos requisitos para el voto extranjero, los que aplicarán a partir de 2026.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que fija las multas por no votar en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, fijadas para el próximo 16 de noviembre.

La moción que envió el Ejecutivo a la Cámara Baja tuvo un total de 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones.

El proyecto de ley aprobado por los diputados fijó multas por no votar que van desde las 0,5 a las 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM). De acuerdo con el valor de la UTM de septiembre de 2025, el monto variará entre 34.632 y 103.897 pesos.

Con su aprobación en la Cámara, y luego de que fue aprobada en el Senado el pasado 10 de septiembre, el proyecto se convertirá en ley y podrá aplicarse para los comicios de este año.

Aprueban nuevos requisitos al voto de extranjeros

Además de las multas por no votar, los diputados también aprobaron la reforma constitucional que limita el sufragio de los extranjeros a partir de 2026.

La propuesta, que aumenta de 5 a 10 los años de residencia ininterrumpida de avecindamiento en Chile para poder sufragar, recibió 142 votos a favor y cuatro abstenciones.

La reforma detalló que solamente se considerarán avecindados a partir del momento en que los extranjeros obtengan un permiso de residencia definitiva, además de no presentar salidas del país por más de 90 días en un periodo de 12 meses.