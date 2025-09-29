Matthei advierte aumento de deuda en salud pública: “Ponen en riesgo la atención de los pacientes”

Matthei agregó que “para las empresas y sus trabajadores también es terrible. Varias están al borde de la quiebra y queremos que esa información llegue a Contraloría y a nuestros parlamentarios”.

Evelyn Matthei advirtió la creciente deuda de la salud pública, que amenaza la atención de pacientes y la sostenibilidad del propio sistema.

En una declaración pública, la candidata de Chile Vamos destacó que la deuda en el sector de la salud ascendería a cerca de US$500 millones y creciendo, poniendo además en riesgo la capacidad de muchas empresas del sector de mantener sus operaciones.

“Están jugando con la salud pública. Han acumulado deudas crecientes con proveedores, sin plan de pago, ni reconocimiento completo de los montos. El impacto es directo en los pacientes. Un riesgo clínico que va a deteriorar la calidad de atención”, dijo Matthei, en un acto acompañado por la vocera Paula Daza, los ex ministros Enrique Paris y Pedro García, y representantes del sector de la salud.

“No quiero pelear con el Gobierno. Me interesa que el dinero se gaste en los chilenos, que los hospitales puedan comprar lo esencial, que no operen con equipos obsoletos y sin soporte técnico. La falta de insumos compromete diagnósticos, cirugías y tratamientos, aumentando listas de espera y riesgos clínicos. Esa es mi preocupación”, detalló la candidata.

Matthei agregó que “para las empresas y sus trabajadores también es terrible. Varias están al borde de la quiebra y queremos que esa información llegue a Contraloría y a nuestros parlamentarios”.

La denuncia se suma a la realizada la semana pasada por la propia candidata de oposición por postergaciones en pagos y falta de fondos para subsidios ya entregados en el Ministerio de Vivienda.

Para salir de esta crisis, la candidata propuso, en el corto plazo, un reconocimiento total de la deuda y establecer un programa extraordinario de regularización, con un refuerzo del presupuesto 2025 vía reasignaciones o fondos de emergencia.

De cara al 2026, Matthei propuso una reforma al modelo de compras públicas en salud, establecer instrumentos financieros que den liquidez a hospitales y la creación de reservas estratégicas de insumos.