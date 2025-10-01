“Populismo peligroso y sin sustento”: Insulza criticó promesas electorales de Camila Flores

El legislador apuntó en contra de las promesas de campaña de la diputada RN, entre las que destaca la “castración química”.

El senador José Miguel Insulza (PS) criticó varias de las promesas electorales con las que la diputada Camila Flores (RN) buscará llegar al Senado en las Elecciones Parlamentarias 2025.

El legislador socialista empleó su cuenta de X para denunciar que “volantes de la diputada Flores prometen pena de muerte y castración química, como si Chile viviera en un vacío legal“.

“Recordemos: la pena de muerte fue abolida en 2001 y su reintroducción está prohibida por tratados internacionales ratificados por el propio Estado“, añadió Insulza.

A continuación, el parlamentario posteó: “Populismo peligroso y sin sustento“, y lo acompañó con una imagen de uno de los volantes atribuidos a la diputada Camila Flores.

El volante de la diputada Camila Flores que criticó Insulza

En el volante, se lee que Camila Flores se define como “mamá, esposa, abogada y magíster. Diputada en dos periodos, siempre firme, sin doble discurso“.

“De derecha de verdad, sin matices. De aquí (Región de Valparaíso), con coraje y compromiso real”, añade. Más abajo presenta lo que describe como los “siete golpes firmes contra el abandono“.

El primer punto dice textual: “Pena de muerte y castración química. Basta de impunidad“. Luego promete “estado de excepción donde mande el narco: orden con decisión“, y a continuación ofrece “respaldo total a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden: más atribuciones, cero burocracia“.