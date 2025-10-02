Paula Daza: “Hay que apretar el cinturón, no se pueden seguir despilfarrando los recursos como en los últimos cuatro años”

La ex subsecretaria de Salud Pública y actual vocera del comando de Evelyn Matthei aborda en EL DÍNAMO el presupuesto 2026 que heredará el próximo gobierno. Además, plantea dudas sobre las deudas en el sector salud y critica la decisión del Ejecutivo de no entregar la glosa republicana.

El gobierno del presidente Gabriel Boric presentó esta semana el proyecto de Ley de Presupuestos 2026, que contempla un crecimiento del gasto público de 1,5% y un déficit estructural de 1,1%. La propuesta para el erario de la Nación, que será heredado por la próxima administración, ha generado controversia tanto por las cifras proyectadas como por la decisión del Ejecutivo de no incluir la denominada “glosa republicana”, partida extraordinaria que históricamente ha dispuesto recursos de libre uso entre gobiernos salientes y entrantes..

Desde Chile Vamos, la candidata presidencial Evelyn Matthei ha sido crítica con el manejo fiscal del actual gobierno y ha advertido sobre posibles “deudas ocultas”, particularmente en el sector salud. En ese contexto, Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública y actual vocera del comando Matthei, aborda en entrevista con EL DÍNAMO las principales preocupaciones sobre el presupuesto que recibirá el próximo gobierno.

—Considerando que este presupuesto se le va a heredar al próximo gobierno, que podría ser eventualmente el de Evelyn Matthei, ¿cuál es la evaluación que hace el comando de lo que se ha conocido hasta ahora?

—Lo primero que nos parece tremendamente relevante es conocer las cifras reales de las deudas que van a quedar para 2026. Hemos levantado un tema que consideramos crítico: las deudas con los proveedores de salud y las instituciones prestadoras, que en los últimos meses han aumentado en forma significativa.

Por ejemplo, obtuvimos información de la deuda con la Asociación de Dispositivos Médicos, empresas que le venden al sector público los ventiladores, mascarillas, insumos en general. Y corroboramos que en febrero de 2025 tenían una deuda de 50 millones de dólares y hoy asciende a 72 millones.

—Han mencionado que hay una “deuda oculta”, ¿a qué se refieren en particular?

—Lo mencionamos porque hemos visto que se han entregado insumos sin que exista una nota de crédito ni ningún documento que demuestre su entrega. Por eso lo más preocupante para nosotros es conocer la deuda real que va a tener el sector salud con respecto al futuro. porque esto afecta la atención de los pacientes. La deuda a las empresas proveedoras de dispositivos médicos ha aumentado un 40% desde febrero. Son cifras siderales. El mismo presidente de Clínicas de Chile ha dicho que existe un riesgo de continuidad de tratamiento, de interrupción de insumos críticos, incluso quiebra de proveedores.

—¿Qué consecuencias concretas puede tener esto?

—Los atrasos generalmente superan los 180 días, cuando tenemos una ley que dice que el pago debe ser a 100 días máximo. Esto puede poner en riesgo la atención de los pacientes en los hospitales públicos si no cuentan con insumos. Ya ha habido denuncias de algunos hospitales, como el caso del Van Buren en Valparaíso, que ha sido bastante crítico.

—¿Cómo se relaciona esta problemática que denuncian con las listas de espera?

—Para atender a esos pacientes necesitamos insumos y necesitamos un sector privado que confíe en que el Estado le va a pagar. Alrededor del 50% de los pacientes que atienden las clínicas privadas vienen del sector público. Lo que no puede pasar es que se genere desconfianza.

—¿Qué esperan del Gobierno, entonces?

—Esperamos que efectivamente, si el Gobierno va a pagar estas deudas, genere un plan de pago concreto, que converse con los distintos prestadores y proveedores de insumos para decirles que antes de terminar el gobierno todas estas deudas van a estar saldadas.

La polémica por la glosa republicana: “Es una medida democrática que ha usado todos los gobiernos”

—Se anunció que en este presupuesto no habrá glosa republicano, ¿cómo se lo toman en el comando?

—Eso interpela directamente al Gobierno, porque están dejando de usar una metodología republicana, democrática, que han usado siempre los gobiernos anteriores.

—¿Ven un posible impacto en la implementación del programa en un eventual gobierno de Matthei?

—La verdad que nosotros no hemos analizado con detalle la falta de esta glosa. Esto lo supimos anoche, pensamos que no era una realidad, que iban a ser rumores porque la verdad que es una medida democrática que ha ocurrido en todos los últimos gobiernos, Y que el presidente Boric, que se dice un demócrata, no cumpla una medida que es tan importante, llama la atención. Obviamente si eso ocurre, nosotros vamos a tener que mirar con bastante rigurosidad cómo vamos a redestinar los recursos que tengamos en el año 2026.

—¿Pero pone en tensión la implementación de políticas públicas que quiera promover un eventual gobierno de Matthei?

—Lo que tenemos claro es que, de ninguna manera, vamos a restringir algún beneficio social. Probablemente vamos a tener que mirar con detalle cuáles son aquellos desafíos donde tenemos que implementar políticas públicas con esta restricción presupuestaria. Nosotros tenemos bastante medido y hemos visto dónde ocurre el sobregasto en el sector público. Y probablemente hay algunos programas que son más ineficientes que otros y ahí vamos a tener que mirar con detalle. Esto es una cosa nueva que la verdad que antes de poder dar una respuesta con detalle hay que analizarla, hay que reflexionar y hay que mirar los números con precisión.

—Los parlamentarios no pueden ingresar indicaciones que aumenten el gasto, pero sí hay espacio de negociación. ¿Desde el comando se le ha instruido a los parlamentarios abrir un espacio de conversación con el gobierno para reponer esta glosa?

—La verdad que yo creo que tiene que ingresar el presupuesto al Congreso, todavía es muy temprano. Yo personalmente no he conversado con los parlamentarios en relación a este tema. La candidata despertó la alerta de lo que significa esto y probablemente vamos a esperar cuando se ingrese el presupuesto con detalle para ver cómo lo vamos a proseguir.

—¿Cuál es la expectativa?

—La expectativa es que el gobierno reconsidere una medida que es republicana y que es democrática.

—El ministro Grau mencionó la propuesta del Comité del Gasto Público de dejar el 10% del presupuesto con flexibilidad para que pueda ser movilizado entre distintas partidas. ¿Esa no es una medida que quizás le acomode al comando?

—Hay que ver los números. Hay que ver los números, qué es lo que significa ese 10%, qué significa no contar con la otra glosa, antes de poder dar una respuesta.

La crítica de Boric a Kast: “No corresponde usar una cadena nacional para hacer campaña política”

—El Gobierno anuncia un crecimiento del gasto público de 1,5%. ¿Es suficiente para hacerse cargo del déficit fiscal que denunció el Comité del Gasto Público?

—Lo importante es ver cuál es la expectativa del presupuesto desde el punto de vista de los ingresos. Sabemos que durante estos cuatro años de Gobierno del presidente Boric, esos cálculos han sido absolutamente errados. Eso ha hecho que el gobierno gaste más y que el déficit fiscal haya ido aumentando en forma sustantiva. Y por eso nos parece tremendamente relevante que se transparente toda la información que tiene el gobierno para el próximo gobierno.

—En la cadena nacional, el presidente realizó una crítica bastante dura, aunque no le puso nombre, pero todos sabíamos que era para José Antonio Kast, por el recorte de 12.000 millones que propone su programa. ¿Está de acuerdo con la crítica que plantea el presidente?

—No corresponde que el presidente de la República esté haciendo campaña política. Menos en una instancia en que él estaba presentando un presupuesto de la nación para todos los chilenos. Eso es lo que hace un presidente con altura, presenta un presupuesto para todos. Sin embargo, entró en la campaña política. Si él quiere hacer propaganda política, debería hacerlo en otro lado, en otro horario, pero no en una cadena nacional cuando está presentando el presupuesto de la nación.

Todos los presidentes de Chile han sido tremendamente respetuosos de lo que significa presentar el presupuesto de la nación y todos los actores, desde el Congreso. Esta actitud que ha tenido el presidente de usar una cadena nacional para hacer campaña política, la verdad que yo no la había visto nunca. Porque una cosa es la campaña, otra es el presupuesto de la nación y creo que el espacio que él usó no correspondía a hacer campaña política.

—¿Y respecto al fondo? Desde el comando han cuestionado, al igual que Boric, la propuesta de Kast del recorte fiscal.

—Lo que puedo decir es que Evelyn Matthei ha hecho una propuesta concreta con respecto a cuáles van a ser las restricciones fiscales que vamos a hacer, con un recorte de 2.000 millones al año, para poder mantener todas las ayudas sociales.

Nosotros hemos dicho que vamos a hacer un recorte fiscal, porque es importante apretar el cinturón. No se puede seguir despilfarrando los recursos como se ha hecho durante los últimos cuatro años. Pero también es importante seguir resguardando las ayudas sociales que tiene nuestro país. Así que creo que eso es lo más relevante. Yo creo que es importante que las personas conozcan que las propuestas que tenemos en el comando son propuestas serias, entregadas por expertos, que están analizadas y son realistas. Además, cada una de ellas tiene una meta, un objetivo y va a poder ser implementada en tiempos concretos.

“Estoy convencida de que Matthei va a pasar a segunda vuelta”

—Quedan menos de dos meses de campaña, y la candidata aún se ve lejos en las encuestas respecto a los primeros lugares. ¿Dónde está puesto el foco para lograr el paso a segunda vuelta?

—Nosotros estamos orientados en dar a conocer por qué ella es la mejor opción para ser presidenta de Chile. No solamente por su capacidad de liderazgo, sino también por las propuestas que tiene. El trabajo nuestro de ahora en adelante, y ha sido así las últimas semanas, es bajar y dar a conocer a las personas cada una de las propuestas que tenemos para dar solución a los dolores que tiene la gente. porque a la gente no le interesa la discusión de presupuesto, sino que cómo le vamos a mejorar la vida.

—El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, decía que en tres semanas iban a estar en el margen de error e igualados con los otros candidatos. ¿Usted es igual de optimista?

—Yo estoy igual de optimista y estoy segura de que Evelyn Matthei va a empezar a aparecer en las encuestas con mayor número. Porque lo que hemos visto es que hemos ido subiendo y que las personas han ido conociendo las medidas que vamos a implementar, han ido tomando confianza en Matthei. Yo estoy convencida de que ella va a pasar a segunda vuelta y que va a ser la próxima presidenta de Chile.

—¿Con quién cree usted que Evelyn Matthei va a pasar a segunda vuelta? ¿Con Kast o con Jara?

—La verdad que no sé. Yo espero que ella pase a segunda vuelta, porque creo que es la mejor opción para gobernar Chile de verdad.

—¿Tiene alguna preferencia?

—No, yo lo que espero es que ella pase a segunda vuelta.