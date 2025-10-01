Los cuestionamientos de Kast, Matthei y Kaiser al Presupuesto 2026 que presentó Boric: “Es irresponsable”

Los candidatos presidenciales de oposición manifestaron sus reparos ante el Presupuesto que presentó el mandatario en cadena nacional.

Los candidatos presidenciales de la oposición criticaron duramente el Presupuesto 2026 que presentó en cadena nacional el presidente Gabriel Boric durante la noche de este martes.

Durante el mensaje del mandatario, uno de los puntos que más llamó la atención fue que aprovechara la instancia para cuestionar la propuesta de José Antonio Kast, quien aseguró que recortaría el gasto fiscal de seis mil millones de dólares en caso de llegar a La Moneda.

“Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar seis mil millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar seis mil millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU“, aseveró Boric.

Las críticas de Kast, Matthei y Kaiser al Presupuesto 2026 del presidente Boric

En este contexto, la carta del Partido Republicano respondió los reproches que planteó el jefe de Estado. “No Presidente. Vamos a recortar 6.000 millones de dólares en gasto político sin afectar beneficios sociales como la PGU. Y vamos a partir por todos los funcionarios corruptos que usted llevó al gobierno y que en estos cuatro años se han robado la plata de los chilenos más pobres”, sostuvo a través de su cuenta de X.

Por su parte, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, expuso que el gasto fiscal que se propone para el próximo año es “irresponsable”.

“El Presupuesto 2026 es irresponsable: aumenta la deuda, deja sin recursos de libre disposición al próximo gobierno y chutea los problemas de todos los chilenos. El presidente perdió su última oportunidad de corregir el rumbo. Mañana presentaré propuestas para que la plata malgastada se transforme en beneficios para todos los chilenos”, afirmó.

A lo que agregó: “El Gobierno gastó los ahorros de los chilenos sin crisis mediante. Deja más deuda en salud y vivienda, sin recursos para el futuro y con balances con errores masivos”.

El abanderado del PNL, Johannes Kasier, manifestó en X que “viendo el discurso del presidente me asalta una duda: si aumentó el presupuesto de salud en 30%, entonces por que carajos no hay plata para pagar los insumos en los hospitales o a los proveedores privados del sistema? Que pasó con la plata señor presidente?”.

Lo anterior, haciendo alusión a los pilares del Presupuesto 2026 que dio a conocer Boric, que contempla un incremento de recursos en materia de salud, vivienda, pensiones y seguridad.