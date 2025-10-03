“Un negacionismo vergonzoso”: Luis Cordero responde a denuncias en su contra por Caso Bernarda Vera

“Espero que esas acciones no sean concertadas con el propósito de afectar la situación de la hija, que es una víctima que ha desconocido el paradero de su madre históricamente”, declaró Cordero.

Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, salió al paso de las acciones penales en su contra presentadas por el Partido Nacional Libertario (PNL) y la UDI por el Caso Bernarda Vera.

Las denuncias apuntan a la “presunta comisión de delito al no informar la aparición de Bernarda Vera en Argentina y permitir que su familia siguiera reciben ingresos en calidad de víctimas de familias de detenidos desaparecidos”.

Al respecto, el diputado Jorge Alessandri (UDI) apuntó contra Luis Cordero, aseverando que “los funcionarios públicos tienen una obligación, cuando toman conocimiento de un hecho que reviste caracteres de delito, tienen que denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público. ¿Qué ha pasado acá? El Ministerio de Seguridad supo con certeza desde mayo del 2025 que Bernarda Vera estaba en Argentina, que era la misma persona, no lo denunció al Ministerio Público para investigar”.

En esta línea, Alessandri acusó fraude al fisco, porque “hay un pago del Estado que se estaba haciendo a una persona que no lo merecía según la ley”.

Ante los emplazamientos, el ministro Cordero respondió a ambas querellas en su contra, indicando que, en el caso de la acción del PNL, “conviene revisar los antecedentes antes de cometer, ya no solo una acción indebida, sino que un acto que refleja una falta de humanidad pocas veces vista en el último tiempo en nuestro país”.

En cuanto a la denuncia presentada por el diputado Alessandri, el secretario de Estado lanzó una advertencia al legislador, apuntando que “cuando se denuncia un hecho que no es constitutivo de delito, en otros términos, y se utiliza el sistema penal con un propositiva distinto, eso a su vez constituye un delito que se llama denuncia calumniosa”.

“Espero que esas acciones no sean concertadas con el propósito de afectar la situación de la hija, que es una víctima que ha desconocido el paradero de su madre históricamente. Y que a través de esta vía se trate de poner en entredicho el contenido del Informe Rettig y el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda”, argumentó Luis Cordero, dejando en claro que esto sería de “un negacionismo vergonzoso”.

Por su parte, el canciller Alberto van Klaverer precisó que desde el 2024 han estado realizando gestiones para determinar, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, el paradero de Bernarda Vera y si es la persona que apareció en los últimos días en Argentina.