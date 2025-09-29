Ministro Cordero defiende Plan Nacional de Búsqueda tras caso de Bernarda Vera, detenida desaparecida que estaría en Argentina

El ministro de Seguridad afirmó que tenía conocimiento del caso desde 2024 y que la “información que existe sobre el caso de Bernarda Vera es producto del trabajo de investigación que se ha desarrollado en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda”.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, abordó el caso de Bernarda Vera, una chilena que figura en el listado de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura, que actualmente estaría viviendo en Argentina.

Lo anterior, fue revelado por un reportaje de Chilevisión, y en este contexto, el secretario de Estado defendió la actuación del Gobierno, señalando que se apegó dentro del marco del Plan Nacional de Búsqueda, dando a conocer que recién en mayo de este año tuvieron pruebas oficiales que la mujer se encontraría con vida.

“La información que existe sobre el caso de Bernarda Vera es producto del trabajo de investigación que se ha desarrollado en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda”, comenzó diciendo Luis Cordero, precisando que la investigadora a cargo fue la periodista y académica de la Universidad de Chile, Pascale Bonnefoy.

Bernarda Vera: el polémico caso de la detenida desaparecida que estaría en Argentina

“Cuando las primeras indagaciones de la investigadora Pascale Bonnefoy dieron indicios de que el relato asociado a la situación no era relativamente consistente pese a la calificación que ya existía por el informe Rettig, fue comunicado en mayo de 2024 y, a partir de esa fecha el equipo del programa de derechos humanos y a cargo del Plan Nacional de Búsqueda emitió oficios reservados a distintas instituciones, entre otras a la Policía de Investigaciones, a ACNUR, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para saber entre otras cosas si esta persona había sido objeto de atención consular”, detalló el titular de Seguridad.

Según la investigación periodística de CHV, Bernarda Vera habría huido hacia Argentina para luego radicarse en Suecia. Con respecto a ello, Cordero expuso que “la información con antecedentes sobre la situación de esta persona, recién se recibió por el Estado de Suecia, producto de un oficio emitido en abril del año 2025, en mayo de este año”.

En cuanto a las razones por las cuales no se informó del caso, el ministro explicó que “quiero ser muy cuidadoso. No solo hay que resguardar la verdad, hay que resguardar también la situación de los familiares de la víctima. Creo que es conveniente resguardar los intereses, los derechos y el dolor de la hija de Bernarda Vera”

Sobre la falta de denuncia en este caso, el secretario de Estado explicó que “de los antecedentes que tenemos hasta ahora, nosotros tenemos la convicción de que la hija y su familia en Chile desconocía este hecho. Determinar si han sido bien o mal pagadas (pensión) es una investigación posterior”.