Gobierno vs noticias falsas: el plan del Ejecutivo para combatir la desinformación durante campaña electoral

La medida del Gobierno se enmarca en la campaña “Aguanta, chequea y comparte”, para concientizar a la ciudadanía.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, anunció que el Ejecutivo asumirá un rol activo frente a la difusión de noticias falsas durante las semanas clave de la campaña presidencial. La vocera explicó que el Gobierno intervendrá directamente cada vez que circulen afirmaciones “abiertamente falsas” sobre su gestión o las reformas impulsadas por el presidente Gabriel Boric.

En entrevista con La Cuarta, Vallejo precisó que la decisión busca frenar tanto los errores involuntarios como la desinformación deliberada. “Cada vez que se diga, incluso de manera sistemática, información abiertamente falsa sobre el Gobierno o reformas importantes para la gente, iremos a desmentir“, aseguró.

“Una cosa es equivocarse en una cifra, que cualquiera se puede equivocar en una cifra; pero cuando se insiste persistentemente en instalar una mentira, hay que enfrentarla, que es lo que corresponde“, afirmó.

La estrategia contempla la campaña “Aguanta, chequea y comparte“, impulsada por la Secretaría General de Gobierno, que combina material audiovisual y charlas educativas para promover el chequeo de fuentes antes de compartir noticias falsas o información errónea en redes sociales.

“Nos interesa transmitir a las personas que tienen poder para enfrentar la desinformación , la mentira y el engaño“, subrayó la ministra, apuntando a que sea un compromiso compartido entre autoridades y ciudadanía.

Vallejo apuntó además a lo que calificó como un uso sistemático de la desinformación por parte del abanderado de Republicanos, José Antonio Kast, a quien acusó de difundir datos falsos sobre el aumento de funcionarios públicos. En ese sentido, apuntó que él “junto a otras personas” han buscado “instalar una gran fake news”.

Los dichos de la vocera se refirieren a la versión de Kast que sostiene que el Gobierno habría contratado 100 mil nuevos empleados públicos. “Incluso miembros de la oposición han debido corregir esa cifra“, sostuvo Vallejo.