Encuesta Cadem: Jeannette Jara perdería en cualquier escenario en segunda vuelta

Aún así, la candidata oficialista lidera las preferencias para la primera vuelta con un 28%, seguida de Kast con 23%.

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem consignó que pese a vencer en primer lugar en primera vuelta, Jeannette Jara perdería en todos los escenarios propuestos en segunda vuelta.

Ante José Antonio Kast, la candidata oficialista perdería por por 11 puntos (47% vs 36%), mientras Evelyn Matthei la derrotaría por 12 puntos (46% vs 34%). En tanto, Parisi le ganaría por 4 puntos (40% vs 36%) y Johannes Kaiser empataría con ella (39% vs 39%).

Según la encuesta de Cadem, pese al desfavorable escenario en el balotaje, Jara lidera las preferencias presidenciales con 28% (+1), seguida por Kast con 23%. Más atrás les siguen Matthei con 14% (-1), Kaiser con 11%, Parisi con 10%, Harold Mayne-Nicholls con 3% (-1), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1% (+1). Por otro lado, el 9% no votaría, no sabe o no responde.

En base 100, si la elección presidencial fuese el próximo domingo, el 31% votaría por la opción oficialista, 25% por el candidato republicano, mientras que el 16% por la abanderada de Chile Vamos y Demócratas. Más atrás, el diputado Kaiser llegó al 12%, el 11% apuesta por Parisi, el 3% por Mayne-Nicholls, el 1% por Enríquez-Ominami y el 1% por Artés.