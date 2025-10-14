Dorothy Pérez, la protagonista de Enade 2025: férrea defensa a su gestión y el “palo” al Gobierno por presupuesto

Uno de los momentos destacados de la presentación fue cuando la contralora abordó el escaso aumento de presupuesto a la institución que dirige: “Sabemos que es difícil que cualquier gobierno, de cualquier época, quiera darle más presupuesto a la institución que lo va a controlar. Hay un tema ahí evidente”, dijo.

Al menos una docena de ocasiones la contralora general, Dorothy Pérez, debió pausar su exposición en Enade 2025 debido a los aplausos del público.

Es que en cada mención sobre lo que ha hecho en su gestión como máxima autoridad de la Contraloría General de la República (CGR), los asistentes —en su mayoría personas pertenecientes al mundo empresarial o político— celebraron los avances del ente fiscalizador.

La ponencia de Pérez, de hecho, fue la más esperada (cada vez que era anunciada había aplausos), e incluso terminó siendo el bloque más destacado y valorado por sobre el debate presidencial.

A tal punto llegó la expectación por la exposición de la contralora que José Antonio Kast junto a su jefe económico, Jorge Quiroz, pasaron rápidamente desde el salón reservado para abanderados al salón principal para escuchar a Pérez.

En los casi 50 minutos que expuso se le vio segura, risueña y centrada en la tarea de defender su gestión y la labor de la CGR.

La alocución partió explicando las tareas que desarrolla la Contraloría: el organigrama, las atribuciones —y limitaciones— que tiene la institución, y los ejes de su conducción.

En todo caso, el punto más esperado de la ponencia fue cuando habló del Caso Licencias. Sobre la investigación, que reveló que más de 25 mil funcionarios viajaron fuera del país con licencia médica vigente, manifestó que “la clave de este punto para nosotros no tiene que ver con la remuneración del reposo ni con que alguien salga del país, el punto es que todas estas personas estaban justificando su ausencia de cumplir su función pública, para la cual uno es remunerado con fondos públicos”.

El tema de los funcionarios públicos puso una cuota de tensión, ya que mientras Pérez hablaba de las fiscalizaciones, fuera del Metropolitan, Cristián Valenzuela explicaba su columna titulada Parásitos que generó críticas transversales.

De hecho, en un momento de la presentación, la contralora exhibió una imagen de hormigas en un lago para ejemplificar la fortaleza del aparato público, pero hizo el punto: “Pensé mucho en si poner o no esta imagen”, al ser similar, visualmente, a los parásitos.

El “palo” al Gobierno

Un tema que estaba sobre la mesa era el disminuido crecimiento en el presupuesto de la Contraloría que, para este año, es sólo de un 1,5%.

Ante la determinación del Ejecutivo de no aumentar en un porcentaje mayor el presupuesto, parlamentarios de oposición y oficialismo adelantaron que buscarán mayores recursos, según reportó EL DÍNAMO. Dorothy Pérez no se quedó atrás lanzando un “palo” al Gobierno.

Mostrando un gráfico que ejemplificaba cómo los recursos de la CGR han incrementado en menor medida que el promedio del gasto público, la contralora explicó que “en las barras azules ustedes ven cómo ha ido creciendo el presupuesto del aparato público. Eso es lo que nosotros tenemos que fiscalizar. Crece y crece porque crece el país, porque crecen las necesidades que hay que atender a través de la función pública. Pero el presupuesto de la Contraloría está en la otra línea, baja”.

“Ese presupuesto ínfimo, chiquitito, que casi no se ve…”, ahondó la contralora, aunque subrayó: “No vengo a pedirles presupuesto a ustedes, ni a que presionen a nadie, ni tampoco al Congreso”.

Eso sí, la contralora se aventuró a dar una razón por la cual, a su juicio, el presupuesto de la CGR no estaría creciendo: “Sabemos que es difícil que cualquier gobierno, de cualquier época, quiera darle más presupuesto a la institución que lo va a controlar. Hay un tema ahí evidente”, sentenció.

