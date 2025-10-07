Los recursos a Dorothy Pérez que no llegaron: cuestionamiento transversal al Gobierno por alza “insuficiente” de presupuesto a Contraloría

Tras destapar el Caso Licencias, varios parlamentarios se comprometieron a buscar más recursos para la Contraloría. Sin embargo, el Gobierno optó por incrementar apenas un 1,5% los recursos, cifra insuficiente a ojos de la oposición y sectores del oficialismo.

Luego de que Contraloría destapara el llamado Caso Licencias en mayo de este año, el consenso fue transversal: el ente fiscalizador liderado por Dorothy Pérez necesitaba más recursos para ahondar en este —y otro— tipo de investigaciones relacionadas al correcto uso de recursos públicos.

De hecho, en las múltiples sesiones especiales realizadas en el Senado y la Cámara de Diputados, la contralora señaló que el rango de tiempo fiscalizado respondía a los “limitados” recursos —de personal— que mantiene la Contraloría.

Ante este planteamiento, legisladores oficialistas y de oposición se comprometieron a buscar un aumento “significativo” en la Ley de Presupuesto 2026 para la Contraloría. Incluso, la Comisión de Salud de la Cámara Alta aprobó una moción de forma unánime para elevar la solicitud al Ejecutivo de manera formal.

Sin embargo, el Gobierno decidió mantener el margen de crecimiento de los últimos años para la Contraloría: apenas un 1,5% de aumento en el presupuesto anual, unos $1.704.942

A diferencia de otras partidas, como la del Ministerio de Cultura que crece el 11,28% —$55.660 millones— la Contraloría, en términos porcentuales, incrementará un 0,01% menos su presupuesto en comparación a 2025.

Desde Hacienda defienden el monto asignado a la CGR apuntando a que el incremento del presupuesto sí logra satisfacer las principales necesidades del ente que tienen que ver con el aumento de personal.

Las mismas fuentes, advierten que del incremento, casi la totalidad de los recursos van dirigidos a la contratación de nuevos funcionarios.

La glosa afirma que $1.632 millones van la contratación de 62 funcionarios que se reparten de la siguiente manera: 5 abogados para estudio de toma de razón en materias de personal; 22 fiscales, por 6 meses, que se desempeñarán en las nuevas Fiscalías Administrativas Permanentes; 16 abogados informantes para contralorías regionales; 16 fiscalizadores de obras para contralorías regionales y 3 abogados para el Juzgado de Cuentas.

Además, el presupuesto contiene un apartado para renovar mobiliario como sillas, aires acondicionado, cámaras de vigilancia y equipos de mantención edificios.

Parlamentarios advierten al Gobierno

De todas maneras, a pesar de la defensa del Ejecutivo, legisladores de la Cámara y el Senado no quedaron conformes con los recursos asignados al ente dirigido por Pérez y anuncian que de no aumentarlos, van a rechazar la Ley de Presupuesto.

Así lo adelanta el diputado Andrés Celis (RN) quien, ante la consulta de EL DÍNAMO, sostiene que “la bancada de Renovación Nacional va a rechazar el presupuesto para el año 2026 si no da un aumento que esté entre un 10% a un 20%”.

En esa línea, el parlamentario recuerda que su bancada se reunió con Pérez comprometiendo una serie de medidas para mejorar el funcionamiento de la CGR, entre ellas pedir un aumento de presupuesto para el próximo año. “Pero el presidente Boric solamente ha incorporado un 1,5% de aumento, parece que el presidente vive en otro planeta”, cuestiona el diputado.

Al cuestionamiento se suma el senador oficialista Juan Luis Castro (PS) advirtiendo que “el presupuesto es insuficiente, se queda corto”.

“Ojalá la Contraloría tuviera más dientes y muelas para poder llegar hasta el final en su proceso investigativo, para poder sancionar directamente sin tener que preguntar a un servicio público, para que los sumarios nunca más queden en el olvido y para que deje de haber impunidad en aquellas áreas del Estado, como fue este año lo vimos en el Caso Licencias”, plantea el senador a EL DÍNAMO.

Una opinión similar manifiesta el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, el senador Iván Flores (DC). Ante la consulta de este medio, Flores destaca que “Contraloría viene advirtiendo que sigue revisando procedimientos que están siendo vulnerados”

Y añade: “Con el tremendo ahorro que se le hará a Chile para que estos fraudes no sigan ocurriendo, ¿no será razonable que Contraloría tenga el presupuesto que viene pidiendo hace rato para mejorar su capacidad fiscalizadora y evitar que estas cosas se hagan, sino que se puedan ser previstas y evitadas? Yo creo que es un buen negocio para Chile, darle a Contraloría el presupuesto que corresponda para que puedan fiscalizar bien”.

En esa línea, el senador cuestiona que “ese aumento que se necesita no está ocurriendo porque la propuesta del Ministerio de Hacienda es 1,5%, o sea, la nada misma, sumado a dos ceros hacia la izquierda”.