Elecciones Parlamentarias 2025: Tricel le pegó portazo final a la candidatura de Daniel Jadue

El organismo rechazó el recurso de reposición que buscaba dejar sin efecto la sentencia del pasado 12 de septiembre.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó este jueves el recurso de reposición presentado por Daniel Jadue, con lo que confirmó que el ex alcalde de Recoleta no estará en la papeleta de las Elecciones Parlamentarias 2025 del 16 de noviembre como candidato a diputado del distrito 9 de la región Metropolitana.

La acción, que fue presentada por los abogados de Daniel Jadue, Ciro Colombara y Aldo Díaz, buscaba dejar sin efecto la sentencia que dictó el Tricel el pasado 12 de septiembre.

El presidente (s) del Tricel, Mauricio Silva, explicó que “hay una sentencia que decidió ese asunto y que está notificada a las partes y que cuenta con certificado de ejecutoria. Es decir, es una resolución judicial del Tribunal Calificador de Elecciones, sentencia definitiva por su naturaleza, que no admite modificaciones salvo en cuestiones de hecho“.

Al referirse a la resolución del Tricel, el abogado Marcelo Brunet, quien presentó el requerimiento contra Jadue, resaltó que “estamos tranquilos y sabíamos desde un comienzo que la sentencia debía terminar en estos términos, porque es lo que corresponde de acuerdo con la Constitución y las leyes“.

“El señor Jadue enfrenta un proceso en el cual se le acusa por cinco delitos distintos, está con un pronóstico de pena de entre 18 a 20 años de cárcel y claramente no podía presentarse a ser candidato a diputado. Estamos muy tranquilos, muy conformes con el resultado y creemos que el Tribunal Calificador de Elecciones ha hecho una labor estudiosa y seria”, destacó.

Pese al fallo del Tricel, sigue el recurso de Jadue ante el TC

Más allá de la decisión del Tricel, todavía queda por resolver el requerimiento de inaplicabilidad que presentó Daniel Jadue ante el Tribunal Constitucional (TC), con el propósito de recuperar sus derechos políticos.

La defensa del ex alcalde de Recoleta acudió al TC el martes de esta semana, puesto que todavía se encontraba pendiente la resolución del Tricel.

La respuesta del Tribunal Constitucional sobre el requerimiento podría resolverse en el curso de la próxima semana.