Lautaro Carmona se ilusiona con candidatura de Daniel Jadue: “Mi expectativa es que esté en la papeleta”

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, se mostró esperanzado en que Daniel Jadue pueda revertir su situación electoral y pueda ser candidato en las elecciones parlamentarias 2025.

Esto, luego que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago reabriera la investigación en el Caso Farmacias Populares, con lo cual la acusación que presentó en su contra la Fiscalía quedó sin efecto y su defensa recurrió al Tricel para que vuelva a la papeleta.

Consultado sobre la situación de Jadue, Carmona indicó a La Tercera que “en mi condición de presidente del partido, he elevado la solicitud para que se reconsidere la situación que lo deja fuera como candidato”.

“Espero que la gestión que estoy haciendo tenga respuesta positiva, no porque la diga yo de un partido o la diga otro partido, sino porque los hechos, el proceso que inhabilita candidaturas tiene que ver con procesos de formalizaciones que toman un curso, que entran a un juicio probablemente tal, donde está más cerca de por ver la resolución o fallo que es o responsable o inocente”, argumentó el timonel del PC.

En esta línea, Lautaro Carmona recalcó que “yo tengo la convicción absoluta que para los cargos que se le hacen, Daniel es inocente y está habilitado para ser candidato y por eso lo postulamos”.

“Espero que se tenga la consideración de que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser electo, cumpliendo con las exigencias legales y se reponga la candidatura de Daniel”, expresó Carmona, quien agregó que “lo que ocurra hay que asumirlo, pero mi expectativa es que esté en la papeleta, sin ninguna duda”.