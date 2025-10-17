Asesor y colaborador del programa: los detalles del desconocido nexo entre un jefe de división del Ministerio de Energía y Jeannette Jara

El jefe de división de Energías Sostenibles del Ministerio de energía no sólo ha colaborado en la campaña con asesoramiento técnico, sino que también ha representado a la candidata en foros ante gremios y en la elaboración de su programa.

En medio de la crisis que se instaló en La Moneda provocada por el descubrimiento de un error en el cálculo de las cuentas de luz —y que desencadenó la remoción del ahora ex ministro de Energía, Diego Pardow— un nuevo antecedente vino a poner presión sobre la repartición ahora liderada por el biministro Álvaro García: la participación de funcionarios de la cartera en el comando de Jeannette Jara, candidata del oficialismo.

Fue el jefe de bancada de diputados del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, quien cuestionó la situación: “El señor Julio Maturana no solamente es parte del comando de la candidata Jeannette Jara, también es jefe de división de energías sostenibles del Ministerio de Energía, ganando entre 6 y 9 millones de pesos, a la vez que también recibe otro sueldo del Estado por la presidencia de la Comisión Chilena de Energía Nuclear”, dijo el legislador.

Pese a que el reclamo de los republicanos se elevó recién en el contexto de la crisis por el cobro extra de las tarifas eléctricas, lo cierto es que la “doble militancia” de Maturana viene generando comentarios hace ya varias semanas en el Gobierno.

Si bien es cierto que hay decenas de funcionarios del Gobierno central que han participado en la campaña de Jara o en la confección de su programa, según reconocen fuentes de palacio, el caso de Maturana —militante del Partido Comunista (PC)— ha generado especial atención.

La razón de esto es que, por una parte, Maturana se desempeña en un alto cargo del Ministerio de Energía, siendo jefe de división de Energías Sostenibles (entre 2022 y 2023 fue subsecretario de la cartera). Y, por otra, el militante comunista no es un colaborador cualquiera en el comando; es descrito como un asesor de confianza de Jara en materia energética al punto en que ha acompañado a la candidata en reuniones con gremios, e incluso ha representado a la abanderada en foros referidos a la materia.

Según pudo confirmar EL DÍNAMO, Maturana asistió a cinco foros de corte presidencial en representación de Jara. Todos, desarrollados en día hábiles y horario laboral.

Una de esas actividades se enmarca en la reunión entre la candidata de Unidad por Chile con la Asociación Chilena de Hidrógeno que fue llevada a cabo el pasado 29 de julio. Ahí, Jara se presentó junto a Maturana, según reportó Revista Electricidad en su sitio web.

Otra instancia en que Maturana se presentó como vocero de Jara en materia energética fue en el marco del Tercer Congreso Internacional del Hidrógeno Verde, organizado por Hyvolution.

Quizá el encuentro más significativo fue el en que Maturana se presentó junto a Luis Escobar, jefe de asesores económicos de Jara. En el marco del foro Energía Presidencial: Diálogos para el Futuro Energético de Chile, ambos representantes del comando se reunieron con representantes de la Asociación de Gas Natural (AGN), Empresas Eléctricas A.G., Generadoras de Chile y la Asociación de Transmisoras de Chile.

Requerido por EL DÍNAMO, Maturana asegura que en total fueron cinco sus participaciones en actividades de campaña presidencial. “Las actividades en que efectivamente participé se realizaron el 10, 29 y 31 de julio; y 2 y 23 de septiembre”.

Eso sí, asegura que “todas las reuniones y actividades públicas a las que he asistido han sido en días de feriado legal y ocupando mis recursos personales. Todo ello está respaldado con la documentación administrativa pertinente”.

Y recalca: “De acuerdo a lo indicado por la normativa y por la Contraloría, los funcionarios públicos podemos ejercer nuestros derechos políticos fuera del horario laboral. En mi caso, he colaborado en la campaña de Jeannette Jara fuera del horario laboral sin utilizar recursos públicos y sin recibir remuneración de ningún tipo, haciendo uso del derecho que se me confiere como cualquier ciudadano. Eso fue debidamente informado a mi jefatura”.

Consultado si su rol específico es de “asesor” de la candidata o “encargado energético” del comando, Maturana respondió: “Al igual que más de una treintena de personas, he asesorado a la candidata en mi tiempo libre y la he apoyado en las dudas relacionadas en el ámbito energético, dada mi experiencia de más de 10 años en el área”.

Según fuentes del comando, Maturana fue uno de los técnicos que lideró la elaboración del apartado energético del programa de la candidata.

De acuerdo al último registro disponible en transparencia activa, en el mes de septiembre Maturana recibió una renta total de $9.725.575, solo por su cargo de jefe de división del Ministerio de Energía. Sin contar los $7.564.309 que recibe por presidir el Consejo Directivo Comisión Chilena de Energía Nuclear. En relación a los meses anteriores, no registró grandes diferencias.

Este medio consultó al Ministerio de Energía y al comando de Jeannette Jara, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.