“Era inevitable” y “no es suficiente”: las reacciones de los candidatos presidenciales tras la salida de Diego Pardow del Gobierno

Los aspirantes a La Moneda se pronunciaron tras la renuncia de Diego Pardow, quien salió del gabinete tras el error en las cuentas de luz que desencadenó un alza injustificado en las tarifas.

Tras el escándalo que desató el error de cálculo en las cuentas de luz que significó un aumento injustificado de las tarifas, Diego Pardow dejó el Ministerio de Energía después de que el presidente Gabriel Boric le pidiera la renuncia.

Dicho error provocó presiones políticas tanto de la oposición como del oficialismo, donde se planteó una posible acusación constitucional (AC), la cual finalmente no se llevará a cabo tras su salida del gabinete.

De hecho, la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC) ejerció presión señalando que “en mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas“, asegurando que ella le hubiera pedido la renuncia.

Las reacciones de los candidatos presidenciales a la salida de Diego Pardow del gabinete

Una vez consumado este hecho, la carta de Unidad por Chile por medio de sus redes sociales sostuvo que “la salida del ministro Pardow es una señal importante que reconoce la magnitud del problema”.

A lo que agregó: “Lo urgente ahora es compensar a las familias afectadas y dar una solución definitiva a un tema que ha golpeado el bolsillo de los hogares chilenos. En mi propuesta de gobierno incluyo una medida técnicamente viable que reduciría en 20% las cuentas de la luz, y espero poder conversarla con los demás candidatos. Es momento de defender a las personas y sus bolsillos”.

Por otro lado, desde la oposición la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, manifestó en su cuenta de X que “la renuncia del ministro Pardow era inevitable, igual hay que ver si hay otras personas que son responsables y que tienen que asumir su responsabilidad por este error”.

Siguiendo en esa línea, la ex alcaldesa enfatizó que “ahora lo más importante es que el Presidente de la República tiene que explicarles a los chilenos cómo se les va a compensar por los miles de millones de pesos que se han pagado en exceso”.

Por su parte, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, expuso: “Negligentes, indolentes e incompetentes. La renuncia de Pardow no es suficiente. Que todos los responsables del alza de la cuenta de la luz y del potencial aumento de inflación se vayan del gobierno”.