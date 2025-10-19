Secciones
Política

Encuesta Cadem: Jeannette Jara solo vencería a ME-O y Harold Mayne-Nicholls en segunda vuelta

Pese a liderar la primera vuelta con 26%, la candidata oficialista perdería frente a Kast, Matthei, Kaiser y Parisi en un eventual balotaje, según la última medición de Cadem.

Foto del editor Daniel Lillo
Daniel Lillo

La tercera semana de octubre marca un escenario paradójico en la carrera presidencial: Jeannette Jara, candidata de Unidad por Chile, lidera las preferencias de primera vuelta con 26%, seguida por José Antonio Kast, del Partido Republicano con 22%. Sin embargo, en escenarios de segunda vuelta perdería con todos los candidatos de oposición, según Cadem.

Además de los mencionados candidatos, y ante la pregunta si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran… ¿Por quién votaría?, en tercer lugar se ubica la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Aamrillos por Chile, Evelyn Matthei, con 14%,.

Más atrás aparece Johannes Kaiser (ONL) con 12% y Franco Parisi (PDG) con 11%. 

Finalmente están los independientes Harold Mayne-Nicholls con 4%, Eduardo Artés con 1% y Marco Enríquez-Ominami con 1%, mientras que un 9% declara que no votaría, no sabe o no responde.

Escenarios adversos de segunda vuelta

Los datos de balotaje resultan complejos para la abanderada del oficialismo. En base 100, Jara perdería frente a Kast por 16 puntos (33% versus 49%), ante Matthei por 18 puntos (30% versus 48%), con Parisi por 7 puntos (33% versus 40%) y frente a Kaiser por 5 puntos (35% versus 40%).

Los únicos escenarios favorables para la candidata oficialista serían contra Harold Mayne-Nicholls, donde ganaría por apenas un punto (33% versus 32%), y ante Marco Enríquez-Ominami, donde triunfaría por 12 puntos (33% versus 21%). Ambos candidatos, sin embargo, se ubican al final de las preferencias de primera vuelta con 4% y 1% respectivamente.

En cuanto a la expectativa presidencial, la opción de Jara también experimentó un descenso en comparación a mediciones anteriores. En esta última entrega de Plaza Pública, la candidata del oficialismo marcó 26%, seis puntos menos que la semana pasada. Kast, en tanto, se mantiene en la primera posición con el 40%.

Debate Enade y aprobación de Boric

Respecto al último debate presidencial organizado por Enade y transmitido por Mega, el sondeo arroja que fue visto o seguido por el 56% de los encuestados, cifra 15 puntos inferior a la del debate de Chilevisión. 

En cuanto a los ganadores percibidos, Jeannette Jara lideró con 21%, seguida por José Antonio Kast con 20% y Johannes Kaiser con 16%. En contraste, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami registraron el peor desempeño según la percepción ciudadana.

En materia de aprobación presidencial, Gabriel Boric alcanzó un 31% de aprobación, cayendo 5 puntos respecto a la medición anterior, mientras que su desaprobación subió 3 puntos hasta 64%.

Entre las instituciones mejor evaluadas figuran Bomberos con 99%, la PDI con 80% y Carabineros con 75%. Destaca el alza significativa de la Contraloría, que alcanzó 65% de aprobación, aumentando 7 puntos y registrando su nivel más alto desde que comenzó esta medición.

