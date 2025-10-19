Encuesta Cadem: Jeannette Jara solo vencería a ME-O y Harold Mayne-Nicholls en segunda vuelta

Pese a liderar la primera vuelta con 26%, la candidata oficialista perdería frente a Kast, Matthei, Kaiser y Parisi en un eventual balotaje, según la última medición de Cadem.

La tercera semana de octubre marca un escenario paradójico en la carrera presidencial: Jeannette Jara, candidata de Unidad por Chile, lidera las preferencias de primera vuelta con 26%, seguida por José Antonio Kast, del Partido Republicano con 22%. Sin embargo, en escenarios de segunda vuelta perdería con todos los candidatos de oposición, según Cadem.

Además de los mencionados candidatos, y ante la pregunta si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran… ¿Por quién votaría?, en tercer lugar se ubica la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Aamrillos por Chile, Evelyn Matthei, con 14%,.

Más atrás aparece Johannes Kaiser (ONL) con 12% y Franco Parisi (PDG) con 11%.

Finalmente están los independientes Harold Mayne-Nicholls con 4%, Eduardo Artés con 1% y Marco Enríquez-Ominami con 1%, mientras que un 9% declara que no votaría, no sabe o no responde.

Escenarios adversos de segunda vuelta

Los datos de balotaje resultan complejos para la abanderada del oficialismo. En base 100, Jara perdería frente a Kast por 16 puntos (33% versus 49%), ante Matthei por 18 puntos (30% versus 48%), con Parisi por 7 puntos (33% versus 40%) y frente a Kaiser por 5 puntos (35% versus 40%).

Los únicos escenarios favorables para la candidata oficialista serían contra Harold Mayne-Nicholls, donde ganaría por apenas un punto (33% versus 32%), y ante Marco Enríquez-Ominami, donde triunfaría por 12 puntos (33% versus 21%). Ambos candidatos, sin embargo, se ubican al final de las preferencias de primera vuelta con 4% y 1% respectivamente.

En cuanto a la expectativa presidencial, la opción de Jara también experimentó un descenso en comparación a mediciones anteriores. En esta última entrega de Plaza Pública, la candidata del oficialismo marcó 26%, seis puntos menos que la semana pasada. Kast, en tanto, se mantiene en la primera posición con el 40%.

Debate Enade y aprobación de Boric

Respecto al último debate presidencial organizado por Enade y transmitido por Mega, el sondeo arroja que fue visto o seguido por el 56% de los encuestados, cifra 15 puntos inferior a la del debate de Chilevisión.

En cuanto a los ganadores percibidos, Jeannette Jara lideró con 21%, seguida por José Antonio Kast con 20% y Johannes Kaiser con 16%. En contraste, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami registraron el peor desempeño según la percepción ciudadana.

En materia de aprobación presidencial, Gabriel Boric alcanzó un 31% de aprobación, cayendo 5 puntos respecto a la medición anterior, mientras que su desaprobación subió 3 puntos hasta 64%.

Entre las instituciones mejor evaluadas figuran Bomberos con 99%, la PDI con 80% y Carabineros con 75%. Destaca el alza significativa de la Contraloría, que alcanzó 65% de aprobación, aumentando 7 puntos y registrando su nivel más alto desde que comenzó esta medición.